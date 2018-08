Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 24.08.2018 Kursziel: EUR 24,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24.08.2018 (vormals: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 29,30 auf EUR 24,70. Zusammenfassung: Im vorläufigen H1 Report hat DRAG die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Management erwartet nun einen Umsatz von EUR 90-100 Millionen (vorher: EUR 75-85 Mio.; 2017: EUR 53,7 Mio.) und ein EBITDA von EUR 85-90 Mio. (vorher: EUR 65-70 Mio.; 2017: EUR 36,1 Mio.). Der Anstieg der Prognose ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Produktionsstart bei DRAGs Elster-Tochter zurückzuführen. Trotz höherer Guidance ist die DRAG-Aktie seit Veröffentlichung der Ergebnisse um 12% gefallen. Wir glauben, dass die negative Reaktion des Markts durch den starken Anstieg der Abschreibungen von EUR 7,8 Mio. in Q1/18 (50% vom Umsatz) auf EUR 27,4 Mio. in Q2/18 (70% vom Umsatz) verursacht worden ist. Dies bedeutet, dass nur ein Viertel des sequenziellen (Q2/18 vs. Q1/18) EBITDA-Anstiegs beim Nettogewinn vor Minderheitsanteilen ankam. Die Abschreibungen stiegen stark an, da neue Bohrungen in Betrieb genommen wurden, aber auch, weil das Management seine Schätzung der Lebenszeitproduktion einiger der etablierten Bohrungen des Unternehmens senkte. Unsere überarbeitete Bewertung von EUR 24,70 je Aktie (vorher EUR 29,30 pro Aktie) berücksichtigt sowohl unsere niedrigeren Gesamtproduktionserwartungen (-17% für bestehende Bohrungen, -51% für die geplanten Bohrungen) als auch den 17%-igen Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Öl-Futures-Kurve seit unserer letzten Studie im Januar. Gleichzeitig schätzen wir, dass die Nettoverschuldung von EUR 75,2 Mio. zum Ende 2017 auf derzeit EUR 45,1 Mio. gesunken ist, was einem Rückgang des Nettoverschuldungsgrades von 133% auf 68% entspricht. Über drei Viertel der Bruttoschulden bestehen aus Anleihen, die nach Mitte 2021 fällig werden. Unsere Empfehlung ist Hinzufügen (vorher: Kaufen). First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 29.30 to EUR 24.70. Abstract: In its preliminary H1 report DRAG raised full year revenue and EBITDA guidance. Management now expects revenue of EUR 90-100m (previously: EUR 75-85m; 2017: EUR 53.7m) and EBITDA of EUR 85-90m (previously: EUR 65-70m; 2017: EUR 36.1m). The increase in guidance is largely due to the successful start of production at DRAG's Elster subsidiary. Despite higher guidance, the DRAG share has fallen 12% since the results release. We believe the negative market response has been caused by the large increase in depreciation from EUR 7.8m in Q1/18 (50% of revenues) to EUR 27.4m in Q2/18 (70% of revenues). This meant that only a quarter of the sequential (Q2/18 vs. Q1/18) increase in EBITDA flowed through to net profit before minorities. The depreciation charge rose sharply because new wells came on stream but also because management lowered its estimate of the lifetime production of some of the company's established wells. Our revised valuation of EUR 24.7 per share (previously EUR 29.3 per share) takes account both of our lower overall production expectations (-17% for existing wells, -51% for planned wells) and the 17% rise in the average level of the oil futures curve since our last note in January. At the same time we estimate that net debt has fallen from EUR 75.2m at end 2017 to EUR 45.1m currently, equivalent to a reduction in net gearing from 133% to 68%. Over three quarters of gross debt is comprised of bonds maturing after mid-2021. Our recommendation is Add (previously: Buy). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16863.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

