Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Abwertung: Seit Jahresbeginn hat die Türkische Lira gegenüber dem Euro um rund 50 Prozent an Wert verloren, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Im Fahrwasser der Türkische Lira (TRY)-Abwertung, die die Analysten in der vorherigen Ausgabe näher beleuchtet hätten, würden aktuell auch zahlreiche andere Schwellenländer-Währungen unter Druck geraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...