Italien kündigt an, keine Beitragszahlungen an die EU mehr zu leisten - falls die Verhandlungen über die Verteilung von Flüchtlingen scheitern.

Der Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung hat der EU in der Migrationskrise mit einem Stopp von Beitragszahlungen gedroht. Wenn sich die EU am Freitag bei einem Treffen in Brüssel auf "nichts über das Schiff "Diciotti" und über die Verteilung von Flüchtlingen einigen kann, bin ich und ist die gesamte ...

