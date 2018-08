PA Power Automation AG: Vorstand und Insolvenzverwalter der PA Power Automation AG beschließen Kündigung der Einbeziehung in das Basic Board mit dem Ziel eines vollständigen Delisting der PA Power Automation AG DGAP-Ad-hoc: PA Power Automation AG / Schlagwort(e): Delisting PA Power Automation AG: Vorstand und Insolvenzverwalter der PA Power Automation AG beschließen Kündigung der Einbeziehung in das Basic Board mit dem Ziel eines vollständigen Delisting der PA Power Automation AG 24.08.2018 / 13:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PA Power Automation AG: Vorstand und Insolvenzverwalter der PA Power Automation AG beschließen Kündigung der Einbeziehung in das Basic Board mit dem Ziel eines vollständigen Delisting der PA Power Automation AG Pleidelsheim, den 24.08.2018 Der Vorstand und der Insolvenzverwalter der PA Power Automation AG, Mathias Settele, haben beschlossen, die Einbeziehung der Aktien der PA Power Automation AG (ISIN DE0006924400 im Freiverkehr der Frankfurter Börse) in das Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Durch den angestrebten vollständigen Rückzug der PA Power Automation AG vom Kapitalmarkt ist eine deutliche Reduzierung des Verwaltungs- und Kostenaufwands der Gesellschaft zu erwarten. Aus Sicht des Vorstands und des Insolvenzverwalters ergeben sich nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 01. Juli 2018 sowie der Veräußerung des gesamten operativen Geschäfts der PA Power Automation AG und der Power Automation GmbH CNC-Automatisierungstechnik für die Gesellschaft aus der Börsennotierung keine signifikanten Vorteile mehr. Der Schutz der Anleger im Streubesitz wird dadurch sichergestellt, dass die Kündigung der Einbeziehung der Aktien der PA Power Automation AG in das Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erst nach Ablauf einer Kündigungsfrist von drei Monaten wirksam werden soll. Kontakt: Mathias Settele Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH Paulinenstr. 41 70178 Stuttgart Mail: MSettele@schultze-braun.de Jan Hilpert Gottlieb-Daimler-Str. 17/2 74385 Pleidelsheim, Germany Investorrelations@powerautomation.com 24.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199 E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717335 24.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0006924400

AXC0156 2018-08-24/13:31