Momentan ist es zwar recht ruhig um die Aktie des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999). Aber die Chance, dass wir hier bald einen kräftigen Aufwärtsimpuls sehen, ist weiterhin gegeben. Sie ist in den letzten Wochen sogar leicht gestiegen.

Die Anfang des Monats vorgelegte Halbjahresbilanz war "okay", ohne wirklich positive Akzente zu setzen. Zu mager also für eine Rallye, aber ein guter Anlass für manche, ihre Exposition etwas herunterzufahren, immerhin hatte man mit E.ON seit Anfang Juli bis zu diesen am 8. August präsentierten Zahlen einen guten Gewinn gemacht. Das führte dazu, dass die Aktie aus einer konsolidierenden Flagge innerhalb eines Aufwärtstrends in die falsche Richtung ausbrach: nach unten. Da sah es eine Zeitlang gar nicht gut aus. ...

