Kanzlerin Merkel reist am Freitag nach Armenien. Das Land ist arm, aber ehrgeizig und technologieoffen. Nach dem Regimewechsel baut die Kaukasus-Republik nun auf einen Boom internetbasierter Dienstleistungen.

Sein Smartphone hat Armine Saidi stets griffbereit. Der Unternehmer, kurze schwarze Haare, blaue Augen, Dreitagebart, schlängelt sich durch den Zeltwald am Ufer des grünen Bergsees Sewan und sucht bei dieser Open-Air-Techkonferenz nach Investoren und Entrepreneuren. Zwischendurch schaut er immer wieder auf sein Display. Saidi, 46, ist in ständigem Austausch mit Kollegen in Berlin und London, hält den Kontakt zu Geschäftspartnern in aller Welt. Der gebürtige Kanadier mit Wurzeln in Armenien hat in Montreal, San Francisco und London gearbeitet. Jetzt ist er zurück. Weil es in Armenien Programmierer gibt, die billiger sind als in westlichen Ländern. Und weil er daran glaubt, dass sie dem kleinen Land im Südkaukasus endlich verschaffen, worauf so viele hier hoffen: wirtschaftlichen Aufschwung.

In der kleinen, von der Türkei, von Georgien, Aserbaidschan und Iran umgebenen Republik verstehen sie viel von Naturwissenschaften. Kinder werden in Mathematik, Informatik und Technik gezielt gefördert. Und Schach ist Pflichtfach in allen Grundschulen. Das Spiel soll die analytischen Fähigkeiten schärfen, das Gedächtnis und die Konzentrationskraft stärken.

Allein heben konnte das Land seinen Bildungsschatz bislang kaum. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1990 entluden sich die Spannungen zwischen den beiden vormaligen Teilrepubliken Armenien und Aserbaidschan in einem blutigen Krieg. Bis heute ist Armenien das ärmste Land im Kaukasus. Die Wirtschaft ist in der Hand weniger Oligarchen. Wer nicht mit den Herrschenden verwandt oder befreundet ist, tut sich schwer. Korruption ist verbreitet. Vielen jungen und gut ausgebildeten Menschen fehlt eine Perspektive. Vier von zehn Armeniern haben der Weltbank zufolge weniger als fünf Euro am Tag zur Verfügung. Jeder Zehnte der drei Millionen Armenier hat seiner Heimat seit 2008 den Rücken gekehrt.

Einige immerhin sind an diesem sonnigen Sommertag an den Sewansee im Herzen des hügeligen Landes gekommen. Mit demselben Traum wie Saidi. Gründer, Manager aus der IT-Industrie und Investoren tauschen sich bei der einwöchigen Konferenz aus. Yamaka will mit einer App autistischen Kindern zu mehr Unabhängigkeit verhelfen, Triple-E eine Plattform für Augmented Reality etablieren - und Chessify den armenischen Volkssport Schach ins Smartphone-Zeitalter bringen. Zwischen weißen Faltpavillons, bunten Zelten und einer großen Bühne am Strand proben sie alle den perfekten Pitch, schließen Deals mit Investoren, finden erste Kunden.

