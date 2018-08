DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten bereits seit Dienstag wegen des islamischen Opferfestes.

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.865,00 +0,24% +5,54% Euro-Stoxx-50 3.433,48 +0,42% -2,01% Stoxx-50 3.079,10 +0,27% -3,11% DAX 12.395,41 +0,24% -4,04% FTSE 7.580,66 +0,23% -1,62% CAC 5.446,23 +0,50% +2,52% Nikkei-225 22.601,77 +0,85% -0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,07 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,64 67,83 +1,2% 0,81 +16,9% Brent/ICE 75,72 74,73 +1,3% 0,99 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,95 1.185,51 +0,5% +6,44 -8,5% Silber (Spot) 14,64 14,50 +1,0% +0,14 -13,6% Platin (Spot) 786,00 777,50 +1,1% +8,50 -15,4% Kupfer-Future 2,68 2,65 +0,8% +0,02 -19,9%

Der wieder etwas nachgebende US-Dollar verhilft den Preisen für Öl und Gold ins Plus. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA drücken übergeordnet jedoch weiterhin auf die Stimmung für das Edelmetall.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag könnte es zum Wochenausklang an den US-Börsen leicht nach oben gehen. Im Handelsstreit der USA mit China ist noch immer keine Lösung in Sicht: Die ersten direkten Verhandlungen zwischen den USA und China seit Anfang Juni sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch der Durchbruch blieb offenbar aus. Die Verhandlungen hätten keine sichtbaren Anzeichen eines Fortschritts gebracht, was die Aussichten auf ein baldiges Abkommen verringere, sagten informierte Personen. Beide Seiten blieben aber in Kontakt, hieß es in einer Stellungnahme aus Peking. Das scheint vorerst zu genügen, um die Anleger nicht zu entmutigen.

Höhepunkt des Tages wird voraussichtlich der Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sein. Zumindest bis dahin dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, prognostizieren Marktteilnehmer. An Konjunkturdaten wird vor Handelsbeginn der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Juli veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem Rückgang um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Die am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen von HP haben nicht in allen Punkten überzeugt. Der Umsatz blieb im dritten Geschäftsquartal unter den Erwartungen des Marktes, das bereinigte Ergebnis je Aktie wiederum fiel besser aus. Die Aktie verliert vorbörslich 2,3 Prozent. Besser als erwartet schnitt Intuit in ihrem vierten Geschäftsquartal ab. Das Unternehmen kündigte ferner den Rücktritt von CEO und CTO an, hat aber für beide Posten schon Ersatz gefunden. Die Aktie tendiert vorbörslich gut behauptet. Mit einem Kurssprung von 8,2 Prozent reagieren die Aktien von Autodesk auf die Zweitquartalszahlen des Unternehmens. Arista Networks legen um 3,9 Prozent zu. Die Aktie steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort GGP, die infolge der Übernahme durch Brookfield Property Partners aus dem Index herausgenommen wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -0,8% gg Vm revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +1,0% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -0,5 Punkte zuvor: -1,3 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitagmittag mit kleinen Gewinnen. Dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA ergebnislos beendet wurden, wird angesichts der geringen Erwartungshaltung nicht als Belastungsfaktor empfunden. Es spreche aber auch gegen Ausbruchsversuche nach Norden, heißt es. Im Aktienhandel stehen die Subindizes der Rohstoff- und der Autoaktien an der Spitze. Letztere erholen sich von den jüngsten teils kräftigen Verlusten nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Continental - für den Sektor geht es um 0,7 Prozent nach oben. Rohstoffwerte kommen im Schnitt sogar auf ein Plus von 1,2 Prozent. Aufwärtspotenzial sieht man für die Fresenius-Aktie, weil ein US-Gericht offenbar nachvollziehbare Gründe sieht, warum sich Fresenius aus der Übernahme von Akorn zurückziehen möchte, wogegen sich Akorn wehrt. Akorn waren am Vortag in Reaktion auf die Verhandlung um 17,6 Prozent eingebrochen. Fresenius geben bis zum Mittag aber einen Großteil der Gewinne ab und liegen nur noch 0,3 Prozent vorne. Hamburger Hafen ziehten weiter an um 5,6 Prozent. Die Stimmung für die Aktie wird weiter gestützt von der Nachricht, dass nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden kann. Die schwer gebeutelte Tele-Columbus-Aktie macht nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck & Aufhäuser einen Satz um knapp 20 Prozent nach oben. CTS Eventim erholen sich fast komplett von den Vortagesverlusten und gewinnen 6,9 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die wirtschaftlichen Folgen des ungünstigen Urteils des Bundesgerichtshofs zu Eintrittskarten zum Selbstausdrucken nur gering. Das Urteil hatte die Aktie am Donnerstag stark unter Druck gebracht. Analystenseitig gibt es laut Händlern neue Kaufempfehlungen für Aroundtown (+1,3 Prozent) und Wacker Chemie (+4 Prozent).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1581 +0,25% 1,1571 1,1569 -3,6% EUR/JPY 128,98 +0,39% 128,84 128,65 -4,7% EUR/CHF 1,1392 +0,08% 1,1401 1,1393 -2,7% EUR/GBP 0,9010 -0,01% 0,9023 0,9020 +1,3% USD/JPY 111,37 +0,07% 111,35 111,20 -1,1% GBP/USD 1,2852 +0,33% 1,2823 1,2828 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.563,80 +1,1% 6.530,21 6.460,85 -51,9%

Der Dollar gibt einen Teil seiner Gewinne zum Euro bis zum Freitagmittag ab. Das Pfund erholt sich derweil. Es war am Vortag gegen Dollar und Euro unter Druck gekommen, weil sich die britische Regierung offenbar stärker mit einem sogenannten harten Brexit beschäftigt. Nach Einschätzung der Commerzbank ist grundsätzlich eine höhere Risikoprämie auf Pfund-Positionen gerechtfertigt angesichts der Unwägbarkeiten in Sachen Brexit.

Der Yuan gab zum Dollar weiter nach, nachdem er bereits am Vortag verloren hatte - allerdings im Zuge einer ausgeprägten Dollar-Stärke. Die chinesische Notenbank hat in ihrem täglichen Fixing die Währung um 0,5 Prozent abgewertet, so stark wie in den vergangenen drei Wochen nicht mehr.

Der australische Dollar fiel zurück, nachdem Scott Morrison zum neuen Premierminister des Landes bestimmt worden war. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton durch. Dieser war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Dutton offen die Absetzung des als moderat geltenden Premiers Turnbull betrieben hatte. In einem ersten parteiinternen Votum hatte sich Turnbull noch gegen Dutton durchgesetzt und war damit zunächst Regierungschef geblieben. Der Aussie notierte im Tagestief bei 0,7240 US-Dollar. Mit aktuell etwa 0,7295 US-Dollar notiert er immer noch unter den Vortageshochs.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche gezeigt. Das ergebnislose Ende der Handelsgespräche zwischen den USA und China wirkte nicht belastend auf die chinesische Börse. Die Gespräche sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch ein Durchbruch blieb offenbar aus. Erst am Vortag waren gegenseitige Strafzölle in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. In Sydney bremste der Wechsel im Amt des Premierministers den Markt. Deutlicher als andere Märkte der Region legte die Tokioter Börse zu. Unterstützung kam von der Währungsseite mit einer weiteren Abschwächung des Yen. Der feste Dollar führte zu leichten Gewinnen bei Exportwerten. So legten Toyota Motor um 0,5 Prozent zu und Sony stiegen um 1,2 Prozent. Die Aktien des Pharma-Konzerns Eisai legten in Tokio um 2,7 Prozent zu. Hintergrund waren Medienberichte, wonach das Unternehmen dank einer Kooperation mit Merck & Co seine mittelfristigen Gewinnziele erreichen wird. In Seoul ging es für die Aktie des Chip-Herstellers Hynix um weitere 0,9 Prozent nach oben. Auch Pharmawerte waren gesucht, hier erhöhten sich Celltrion Pharma um 2,8 Prozent. In Schanghai standen die Versicherungswerte unter Druck. AIA Group gaben um 2,6 Prozent nach. Der Konzern hat einen deutlichen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr vermeldet. China Life reduzierten sich um 2,0 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres fielen hier lediglich im Rahmen der Erwartungen aus.

CREDIT

August 24, 2018 07:11 ET (11:11 GMT)

Während die Aktienmärkte noch im Sommerloch vor sich herdümpeln, kommt die Primärmarktaktivität an den Kreditmärkten langsam in Fahrt. Unter anderem sind zuletzt BMW, Daimler und Deutsche Bank an den Markt gegangen. Die Orderbücher suggerieren zwar eine robuste Nachfrage, jedoch kein starkes bullisches Sentiment, so die Commerzbank.

Solange sich die Stimmung nicht verschlechtere, könnten die Primärmärkte ihre ungewöhnlich frühe Rückkehr aus der Sommerpause in den kommenden Tagen fortsetzen. In der Pipeline sei bereits eine mehrtranchige Emission von Elia Systems. Tendenziell dürften sich die Spreads weiter einengen, auch wenn sich die Risikoprämien am Freitag wenig verändert präsentieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens dementiert Abbau von 20.000 Stellen

Der Siemens-Konzern ist einem Medienbericht entgegengetreten, wonach im Zuge des geplanten Umbaus konzernweit 20.000 Stellen in Zentralfunktionen gestrichen werden könnten. Die genannte Zahl sei nicht nachvollziehbar, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme. Das Manager Magazin hatte am Donnerstag berichtet, Siemens-Chef Joe Kaeser habe einen Abbau in dieser Größenordnung kürzlich bei einer Roadshow im Gespräch mit einzelnen Investoren ins Spiel gebracht. Äußerungen "in dieser Form" habe es "nicht gegeben", erklärte Siemens jetzt.

Deutsche Bank beteiligt sich an US-Startup Modopayments

Die Deutsche Bank stärkt ihr Zahlungsverkehrsgeschäft. Wie das Institut mitteilte, hat es sich an der amerikanischen Modopayments beteiligt, ein nach Angaben der Deutschen Bank führendes Unternehmen bei der Abwicklung mobiler Zahlungen. Finanzielle Details nannte der DAX-Konzern nicht. Die Deutsche Bank nutzt die Technologie von Modo, um ihr Geschäft im Bereich digitaler Business-to-Business (B2B) - und Business-to-Consumer (B2C)-Zahlungen zu erweitern. Sie kann dadurch Zahlungen auf Nichtbanken-Plattformen wie Alipay, Paypal, M-Pesa und Wechat abwickeln, etwa an sogenannte Mobile Wallets, mobile Geldbörsen.

Bayer bekommt EU-Zulassung für Xarelto zur vaskulären Prophylaxe

Bayers Blutverdünner Xarelto kann in der Europäischen Union bei Hochrisikopatienten künftig zur Prävention gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle eingesetzt werden. Die EU-Kommission genehmigte eine Dosierung in Kombination mit dem Aspirin-Wirkstoff Acetylsalicylsäure und folgte damit einer Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Bayer kündigte an, Xarelto in der neuen Indikation zunächst in Deutschland einzuführen.

Übernahmeofferte für VTG gestartet

Das Übernahmeangebot für den Schienenlogistiker VTG läuft bis Anfang November. Morgan Stanley Infrastructure Partners hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Warwick die Angebotsunterlage veröffentlicht. Bis zum 2. November 2018 um 24:00 Uhr können die VTG-Aktionäre ihre Anteile zu 53,00 Euro das Stück andienen, wie die Gesellschaft mitteilte. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Der VTG-Vorstand hat das Angebot als nicht ausreichend bezeichnet.

Dembele und Aubameyang lassen bei Borussia die Kasse klingeln

Borussia Dortmund hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 dank sprudelnder Transfergeschäfte und steigender Werbeeinnahmen den Gewinn kräftig erhöht und einen Rekordumsatz verbucht. Allerdings bekommen die Aktionäre keine höhere Dividende, diese bleibt bei 6 Cent. Finanzvorstand Thomas Treß hatte erst vor einigen Tagen gesagt, keinen Bonus an die Aktionäre auszuschütten. Der Verein wolle vielmehr in Spieler investieren, ohne neue Schulden zu machen.

CTS bezeichnet Auswirkungen aus Ticket-Urteil als moderat

CTS Eventim hat die finanziellen Auswirkungen aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Donnerstag als "moderat" bezeichnet. Der Entscheid betreffe "lediglich" jene Ticketbuchungen, für die im deutschen Webshop eine sogenannte Gebühr zum Selbstausdrucken von Tickets von 2,50 Euro fällig werde, so das Unternehmen. Diese Gebühr werde pro Bestellung erhoben, nicht pro Ticket.

Constantin Medien erwirbt Mehrheit an Sportberatungsagentur

Constantin Medien baut ihr Geschäft mit einer Sportberatungsagentur aus. Über das Tochterunternehmen Constantin Sport Holding GmbH sei die Mehrheit an der Match IQ GmbH übernommen worden, teilte das Unternehmen aus Ismaning mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Dank der Erweiterung unseres Leistungsspektrums können wir Partnern und Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen im Sportbereich anbieten - und so neue Erlösfelder in der Kreation, Organisation, Medialisierung und Vermarktung von Events schaffen", sagte Vorstandsvorsitzender Olaf Schröder.

Instone Real Estate verringert Verlust deutlich

Das Immobilienunternehmen Instone Real Estate hat den Verlust im ersten Halbjahr nach einem besseren zweiten Quartal deutlich verringert. Wie Instone mitteilte, liegt der Fehlbetrag nach Steuern in den sechs Monaten bei 1,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch ein Minus von 18,6 Millionen Euro ausgewiesen. Im ersten Quartal 2018 lag der Fehlbetrag bei 7,0 Millionen Euro. Separate Angaben zum zweiten Quartal macht das Unternehmen nicht.

ABB erwägt Verkauf von Sparte Power-Grid - Agentur

Die schweizerische ABB soll einem Medienbericht zufolge nun doch einen Verkauf ihres Geschäftes mit Stromnetzen (Power Grid) erwägen. Dank der steigenden Bewertungen für den Bereich sprächen die Schweizer mit Beratern über Optionen für Power Grid, berichtet die Agentur Bloomberg und beruft sich auf Aussagen von mit der Sache vertrauten Personen. Die Bewertung der Division soll sich nach Produktivitäts- und Margengewinnen auf etwa 10,2 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Das wäre in etwa ein Fünftel der gesamten Marktkapitalisierung des Energie- und Automatisierungstechnikkonzerns aus Zürich. Die Gesellschaft würde bei einer Veräußerung den Forderungen des Großaktionärs Cevian Capital nachkommen.

Ticketvermarkter Eventbrite treibt Pläne für Börsengang voran

Der US-Ticketvermarkter Eventbrite treibt seine Pläne für den Gang auf das Börsenparkett voran. Wie aus einer Eingabe hervorgeht, will das Unternehmen bei einem Börsengang bis zu 200 Millionen US-Dollar erlösen. Das ist aber nur eine erste Angabe zur Berechnung von Gebühren, die sich häufig ändert. Die Eventbrite Inc, die auch in Europa aktiv ist, will mit den Einnahmen aus einem Börsengang unter anderem Schulden zurückzahlen.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.