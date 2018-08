mVISE AG: Vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung von Manfred Götz DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag mVISE AG: Vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung von Manfred Götz 24.08.2018 / 13:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mVISE AG - Vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung von Manfred Götz Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000620458) die vorzeitige Vorstandsbestellung von Manfred Götz als Vorstand der mVISE AG beschlossen. Der Aufsichtsrat der mVISE AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die ursprünglich am 31. Dezember 2018 endende Amtszeit von Herrn Manfred Götz als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zu verlängern und ihn für die Zeit vom 1.Januar 2019 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 wieder zu bestellen. Manfred Götz ist gemäß der, vom Aufsichtsrat beschlossenen, Ressortverteilung für die Bereiche Professional Services und Finanzen verantwortlich. Dazu Achim Plate, Aufsichtsratsvorsitzender der mVISE AG: " Wir freuen uns über die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Götz als Vorstand für Professional Service und Finanzen. Er hat einen maßgeblichen Anteil an der bisherigen Umsetzung der Strategie 2015+ und nunmehr 2018+." Über die mVISE AG: Die mVISE AG beschleunigt die digitale Transformation und Integration mit IT Consulting Services, Produkten und kundenspezifischer Software. Dabei liegen die Kernkompetenzen in den Bereichen Mobile- und Cloud Computing, IT-Infrastrukturen und Security sowie Integration und Auswertung von komplexen Daten. mVISE realisiert Digitalisierungsprojekte gemeinsam mit den Kunden - von der Konzeptphase über die Entwicklung und Implementierung bis hin zu Managed Services. Cloud-Produkte wie die iPaaS-Plattform elastic.io beschleunigen Integrationsaufgaben. Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de 24.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Wanheimer Str. 66 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: presse@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716589 24.08.2018 CET/CEST

