Köln (ots) - Berlin. Die Deutsche Bahn wird die Preise im Fernverkehr im Dezember im Durchschnitt um 0,9 Prozent erhöhen und damit auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Das erfuhr der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) aus Bahnkreisen. Die Steigerung fällt deshalb so moderat aus, weil die Qualität in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig ließ. Die Pünktlichkeitsquote ist deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr waren Fahrkarten im Fernverkehr durchschnittlich um 0,9 Prozent teurer geworden, ein Jahr zuvor um 1,3 Prozent. In den beiden Vorjahren hatte es Nullrunden gegeben. Bahnchef Richard Lutz hatte in einem Interview eine moderate Preiserhöhung angekündigt, Zahlen hatte er aber nicht genannt.



