Die UBS hat RIB Software nach Ankündigung einer Partnerschaft mit ICS zum Ausbau des MTWO-Geschäfts auf "Sell" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Dies sei nach der Kapitalerhöhung im März die erste von drei bis fünf angestrebten Investitionen des Bausoftware-Entwicklers in MSP (Managed Services Anbieter) in diesem Jahr, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investition in das US-Unternehmen ICS diene dem Ziel, mit Hilfe eines Teams rasch den Markt mit der neuen Cloud-Plattform für das Bauwesen zu durchdringen. Allerdings, so schränkte er ein, werde MTWO im dritten Quartal bei Kunden erst in der Versuchsphase erprobt./ck/ag Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-08-24/13:48

ISIN: DE000A0Z2XN6