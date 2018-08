Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) erlebt derzeit den längsten Aufschwung aller Zeiten, so die Analysten der Helaba. Was die Dauer anbelange, habe er den bisherigen Rekord aus den 90er Jahren inzwischen eingestellt. Das Ausmaß der Kurssteigerungen bleibe mit einem Plus von gegenwärtig knapp 300% aber hinter dem sogenannten New Economy-Boom (+417%) zurück. ...

