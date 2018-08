Laut den jüngsten Daten der CME Group, ist das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Donnerstag um 2K gestiegen, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 531.554 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um 31,2K Kontrakte. EUR/USD Rallye wird durch die 1,1630 begrenzt der EUR/USD erholte sich vom gestrigen Rückgang und so notiert er am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...