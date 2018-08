Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung von 265 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die reduzierten Jahresziele des Reifenherstellers und Autozulieferers habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mit dem 17-prozentigen Kurseinbruch nach der Gewinnwarnung einhergehende Vertrauensverlust des Marktes eröffne langfristig orientierten Anlegern aber eine günstige Einstiegschance./edh/ajx Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-24/14:06

ISIN: DE0005439004