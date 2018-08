Hier geht's zum Video

Das TSI-Wochenupdate berichtet über den allgemeinen Börsenausblick, die TSI-Strategie und zu Wissenswertem rund um die systematische Geldanlage. Heute werden diverse Schwellenländer und ihre Währungen betrachtet. Eine Bewegung aus diesen Assets war in der Vergangenheit ein typischer Vorbote größerer Korrekturen. Das TSI-System bleibt voll investiert und macht gegenüber dem DAX wieder Boden gut. In der Wissensecke dreht sich heute alles um den anstehenden September an der Börse. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.