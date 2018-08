zu Teil 1: Berechnungen an der Spule

Für diese Aufgabe nehmen wir folgenden Fall an: In einem größeren Elektroinstallations-Betrieb werden die gängigen Kabeltypen im Materiallager auf großen Kabeltrommeln bevorratet. Für einen anstehenden Auftrag hat Meister Blitz für den Kabeltyp NYM 5?x?1,5?mm2 eine Bedarfslänge von 1250?m errechnet. Er beauftragt den Auszubildenden Heiner Schluss damit, den momentanen Lagerbestand zu ermitteln. Heiner geht ins Lager und zählt zunächst die nicht geöffneten Rollen. Hierbei ergibt sich eine Gesamtlänge von 1150?m, also fehlen noch 100?m zur Erfüllung des Auftrags.

Außerdem hat der Chef generell verfügt, dass von jedem lagermäßig geführten Kabeltyp mindestens noch 1000?m im Lager vorrätig sein sollen. Um das Vorhandensein der besagten 100?m zu überprüfen, nimmt Heiner zunächst alle ihm wichtig erscheinenden Maße von einer leeren Kabeltrommel gleicher Bauart, wie die teilgefüllte Trommel (Bild 5) mit dem gewünschten Kabeltyp. Dabei ergeben sich folgende Maße:

Kerndurchmesser d1=?300?mm

Wickelraumhöhe: h?=?280?mm

Wickelraumbreite b?=?400?mm

Anschließend nimmt er noch weitere Maße an der an der teilgefüllten Trommel auf:

Verbleibende Resthöhe (von der Oberkante der äußeren Kabellage bis zum Rand des Flansches der Trommel) h' =120?mm

Außendurchmesser des Kabels (Mantelleitung) dK=16?mm

Nun beginnt Heiner zu rechnen. Er ermittelt zunächst mit den vorhandenen Maßen die Windungszahl pro Lage NLg:

Die Anzahl der Lagen von der verbleibenden Resthöhe h' errechnet er so:

Die Gesamtzahl der Windungen - die Gesamtwindungszahl N - ist nun einfach: ...

