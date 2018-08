Medigene -0.98% AP83 (TCHAP83): Herzlich Willkommen, MEDIGENE! Biotechnologie soll ein größerer Bestandteil des Wikifolios werden, denn dies ist aus meiner Sicht weiterhin ein "Markt der Zukunft". Evotec und Sartorius haben dies in der Vergangenheit bewiesen und sich als wichtige Säule des Portfolios etabliert. Dies kann MEDIGENE in Zukunft auch leisten. (24.08. 11:58) >> mehr comments zu Medigene: www.boerse-social.com/launch/aktie/medigene Facebook -0.92% AP83 (TCHAP83): Auf Wiedersehen, Facebook und Danke für knapp +150%! In einem Wikifolio, das sich "Markt der Zukunft" nennt, bietet Facebook meiner Meinunginzwischen zu wenig Zukunftspotential, egal ob bei Whatsapp nun Werbung geschaltet wird, Augmented...

Den vollständigen Artikel lesen ...