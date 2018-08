Bei der anstehenden Vergabe der Frequenzen für den 5G-Mobilfunk möchte auch United Internet (1&1) mitmischen. Das Bundeskartellamt äußerte sich nun positiv über den möglichen Markteintritt eines vierten Netzbetreibers.

Das Bundeskartellamt tritt für den Markteintritt eines vierten Netzbetreibers in Deutschland ein. Das sei für den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt wünschenswert, teilte das Bundeskartellamt am Freitag in seiner Stellungnahme zur Vergabe der Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur mit. United Internet hat bereits Interesse angemeldet, sich an der Auktion neuer Mobilfunk-Frequenzen zu beteiligen. Damit würde der Internet- ...

