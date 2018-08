Am Freitag Abend startet die neue Bundesliga-Saison. Trotz hoher Transfererlöse will Borussia Dortmund keine Sonderdividende zahlen. Viel mehr will der Verein das Geld nutzen, um sportlich erfolgreich zu sein. Warum der BVB Milliardäre im Unternehmen für ungesund hält, wie erfolgreich das Jahr wirtschaftlich wird und warum der Verein mehr als...

Den vollständigen Artikel lesen ...