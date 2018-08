Der Technologiekonzern Teradyne, Inc. (ISIN: US8807701029, NYSE: TER) gibt eine vierteljährliche Dividende von 9 US-Cents bekannt. Die nächste Zahlung erfolgt am 28. September 2018 (Record day: 5. September 2018). Im Januar 2018 erfolgte eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende von 7 auf 9 US-Cents. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen damit 0,36 US-Dollar an Dividenden aus. Dies entspricht beim derzeitigen ...

