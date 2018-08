Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-24 / 14:12 *Instone Real Estate feiert Richtfest für 180 Wohnungen im "Quartier Luisenpark"* *- *_Mehr als 90 Prozent der 180 Eigentumswohnungen im ersten Bauabschnitt bereits verkauft_ _- Insgesamt werden 414 Eigentums- und 139 Mietwohnungen auf dem Areal realisiert_ _- Fertigstellung der ersten Bauabschnitte ab Ende 2019_ *Essen/Berlin, den 24. August 2018: *Instone Real Estate hat gestern im Berliner "Quartier Luisenpark" gemeinsam mit Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, das Richtfest für 180 Eigentumswohnungen im ersten Bauabschnitt gefeiert. Davon sind bereits mehr als 90 Prozent verkauft. Die ersten Bauabschnitte der insgesamt etwa 550 Wohnungen auf dem Areal werden plangemäß ab Ende 2019 fertiggestellt sein. Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: "Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums leistet das Quartier Luisenpark mit seinen rund 550 Wohnungen einen wichtigen Beitrag für die Bereitstellung des dringend benötigten Wohnraums. Fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer wird hier, an der Grenze von Mitte zu Kreuzberg, endlich eine Lücke geschlossen und ein lebendiges Quartier entstehen." Carsten Sellschopf, COO der Instone Real Estate: "Der hohe Vermarktungsstand bestätigt die Attraktivität unseres Quartierskonzepts. Der Luisenpark bietet modernen Wohnkomfort in einem urbanen Lebensraum in zentraler Innenstadtlage. Diese Qualität überzeugt und berücksichtigt darüber hinaus die Wohnbedürfnisse unterschiedlicher Alters- und Einkommensgruppen für eine ausgewogene Mischung im Quartier. Mit unserem Bauvorhaben liegen wir voll im Zeitplan." Auf dem 19.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen insgesamt 414 Eigentumswohnungen. Darüber hinaus realisiert Instone für die HOWOGE 139 Mietwohnungen im Rahmen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung. Das "Quartier Luisenpark" mit einem autofreien Innenhof verfügt über großzügige Grünflächen, eine quartierseigene Kita und Tiefgaragenstellplätze mit E-Mobility-Anschlüssen. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone Real Estate entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone Real Estate entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind über 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. Juni 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone Real Estate 44 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,6 Milliarden und rund 8.900 Einheiten. Instone Real Estate ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

