Frontier Smart Technologies, ein Pionier im Bereich intelligenter Audiolösungen, meldet eine signifikante Erweiterung seiner Smart Audio-Plattform, die als erste weltweit die simultane Sprachsteuerung von intelligenten Lautsprechern durch Geräte von Google, Amazon und Apple ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180824005188/de/

Minuet based speaker controlled by Google Assistant, Alexa and Siri. (Graphic: Business Wire)

Das neue "WorksWith"-Referenzdesign von Frontier basiert auf dem wohl etablierten Minuet Smart Audio-Modul des Unternehmens und SmartSDK. Durch dieses Upgrade können Smart Audio-Produkte ohne integrierte Mikrofone mit jedem sprachfähigen Gerät, das Google Assistant, Amazons Alexa Voice Services oder Apple Siri verwendet, gesteuert werden. Dadurch können Verbraucher das von ihnen bevorzugte Sprachökosystem frei wählen.

Hersteller und Marken werden in der Lage sein, ihre Geräte als über ein beliebiges der gängigen Sprachassistenzsysteme steuerbare zu positionieren, d. h. ihr Produkt "funktioniert mit Google Assistant" (Works with Google Assistant), "funktioniert mit Alexa" (Works with Alexa) usw. und kann mit einem Apple HomePod sprachgesteuert werden. Darüber hinaus unterstützt die Plattform auch Multiroom-Anwendungen mit integriertem Google Chromecast und Apple AirPlay 2.

Das erste Produkt, das auf "WorksWith"-Referenzplattformen von Frontier basiert, stammt von TechniSat Digital GmbH, die auf der IFA Berlin im September ihr neues All-in-one-Musiksystem vorstellen wird.

Das DIGITRADIO 581 All-in-one-Musiksystem unterstützt "Works with Google Assistant", "Works with Alexa", "Works with HomePod" und bietet integrierte Chromecast-, Airplay2-, Internetradio-, DAB/DAB+, UKW-Radio-, CD- und USB-Wiedergabe.

Prem Rajalingham, Chief Commercial Officer, Frontier Smart Technologies, sagte:

"Sprachfähige Geräte wandeln gerade den Audiomarkt völlig um. Aber nicht alle intelligenten Audioprodukte erfordern einen eigenen, dedizierten Sprachinput. Mit der Einführung der WorksWith-Plattform von Frontier ermöglichen wir digitalen Audiomarken die Entwicklung von Produkten, die höchste Standards in puncto Audioleistung einhalten und auch mit allen drei wichtigen Ökosystemplattformen kompatibel sind. TechniSat ist bei diesem Projekt unser Einführungspartner. Wir erwarten, dass andere Marken in Kürze folgen werden."

Stefan Kön, Geschäftsführer von TechniSat, meinte:

"Dies bedeutet unseren Einstieg in den Markt für sprachgesteuerte intelligente Audiogeräte. Wir haben uns für die Lösung von Frontier entschieden, weil sie uns die Entwicklung eines in diesem Bereich führenden Musiksystems ermöglicht, das mittel sprachfähigen Geräten von Google, Amazon oder Apple gesteuert werden kann. Für uns ist die Kompatibilität mit allen wichtigen Ökosystemen sehr wichtig."

Über Frontier Smart Technologies Group Limited

Frontier ist der weltweit führende Anbieter von technologischen Lösungen für digitale Audiogeräte. Zu den von Frontier belieferten Kunden zählen Bose, Denon, Grundig, harman/kardon, Hama, JBL, Marshall, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Pure, Roberts, Sony, TechniSat, UrbanEars, Yamaha und viele mehr.

Über TechniSat Digital GmbH

Die TechniSat Digital GmbH wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, hochwertige Satellitenempfangstechnik für den Endverbraucher anzubieten. Seither realisiert das Unternehmen für den deutschsprachigen Raum Lösungen zum Empfangen und Verbinden von Daten. Heute ist TechniSat einer der führenden deutschen Hersteller von Produkten der Unterhaltungselektronik. Inzwischen gehören Fernseher, Digitalradios, Smart-Home-Produkte und weitere Lifestyle-Elektronikgeräte zum Angebot.

TechniSat entwickelt im firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden und fertigt in eigenen Werken an verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa. Mit seinen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet TechniSat heute Entwicklung, Produktion und Service aus einer Hand. Bei TechniSat entstehen in einem innovativen Arbeitsumfeld einzigartige Lösungen von morgen. Weltweit werden in der TechniSat-Gruppe rund 1.250 Mitarbeiter beschäftigt.

TechniSat ist Teil der Techniropa Holding GmbH, einem erfolgreichen Firmenverbund, dessen Unternehmen u. a. für beste Unterhaltungselektronik, erstklassige Rohre und Rohrzubehör, E-Mobilität, feine Spirituosen und Holzmöbelunikate stehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180824005188/de/

Contacts:

Frontier Smart Technologies

Prem Rajalingham, Chief Commercial Officer

E-mail: press@frontiersmart.com

Tel.: +44 207 391 0630

Internet: www.frontiersmart.com