Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das 24. World Route Development Forum wird am 15. September in der südchinesischen Stadt Guangzhou seinen Auftakt haben. Unter dem Motto "Gathering Guangzhou to Connect the World" (Guangzhou versammeln, um die Welt zu verbinden) freuen sich die "Olympiade" und "World Expo" der internationalen Zivilluftfahrt mit einer führenden Kraft in diesem Bereich diesmal auf eine bessere Zusammenarbeit und einen größeren Fortschritt in der internationalen Luftfahrtindustrie. Eine Reihe von kürzlich von der Regierung von Guangzhou in London und Frankfurt abgehaltenen Preview-Events haben bei führenden Persönlichkeiten der Luftfahrt in Großbritannien und Deutschland sowie Unternehmensführern in der Branche großes Interesse geweckt. Die Stadt wandelt sich zurzeit von einem der wichtigsten Luftverkehrs-Hubs Chinas zu einem Luftverkehrs-Hub von Weltklasse, indem sie seine Funktionen weiterhin verbessert, um die globalen Standards zu erfüllen.



Als wichtiges Gateway Südchinas ist die Stadt Guangzhou ein internationaler Verkehrsknotenpunkt. "Guangzhou ist zuversichtlich, dass Flugrouten durch weltweite Zusammenarbeit Win-Win-Situationen und Fortschritt schaffen werden", so der stellvertretende Bürgermeister von Guangzhou, Chen Zhiying. "Dann", fuhr er fort, "können wir die Konnektivität erhöhen und Branchenressourcen in der Umgebung gruppieren, was das städtische Wirtschaftswachstum rund um den Globus weiter vorantreiben wird."



Laut Steven Small, Brand Director des World Route Development Forum der britischen UBM Group, haben sich über 200 weltweite Fluggesellschaften für die große Veranstaltung angemeldet. "Ich bin der Überzeugung, dass die in Guangzhou stattfindende Veranstaltung die bislang größte und erfolgreichste sein wird. Sie wird die Veranstaltungen der weltweiten Luftfahrt-Community anführen und die perfekte Gelegenheit für Guangzhou sein, ihre Stärke im Business zu zeigen", so Herr Small.



Der von Christopher Choa, dem stellvertretenden Leiter des Büros für Stadtentwicklung von AECOM, durchgeführten Analyse nach ist ein Flughafen, der einen Hub darstellt, der wirtschaftliche Motor der Stadtentwicklung. Guangzhou ist eine dynamische, pulsierende Stadt, weil sie solche fortschrittliche städtische Infrastrukturen wie den Flughafen besitzt.



"Seit Jahren bin ich Zeuge, wie Guangzhou ein freundschaftliches Verhältnis mit Frankfurt aufbaut und fördert. Ich habe gesehen, wie die Stadt abgehoben ist", so Eduard Hechler, Leiter des Auswärtigen Amts in Frankfurt. "Bei jedem Besuch von Guangzhou überrascht mich die Stadt erneut. In den letzten Jahren hat sie bedeutende Änderungen erfahren und wandelt sich jetzt zu einer immer trendigeren und bezaubernden Stadt. Dank des gut entwickelten Flughafens und der Tatsache, dass China Southern Airlines eine neue Flugroute nach Frankfurt lanciert, scheinen sich die beiden Städte näher denn je zu sein."



Der Vorteil, dass Guangzhou ein Luftverkehrs-Hub ist, liegt klar auf der Hand. Bislang hat der Baiyun International Airport über 300 Flugrouten, darunter 157 internationale, eröffnet, und Flüge zu 220 Destinationen in der ganzen Welt angeboten. 8 Destinationen befinden sich in Amerika, 11 in Europa, 5 in Afrika, 8 in Ozeanien und 54 in Asien (einschließlich Hongkong und Taiwan) (Stand Juli 2018). Dies deckt die wichtigsten Städte in Europa und Amerika ab, die Luftverkehrs-Hubs sind. In den letzten Jahren hat der Baiyun Airport seine Herrschaft über andere Gateway-Hubs in Südostasien und Ozeanien behauptet. Gleichzeitig wird ein stärker verflochtenes weltweites Luftnetzwerk aufgebaut, das der Verbindung von Destinationen im Asien-Pazifikraum, in Ozeanien und Afrika Priorität einräumt, während es bei der Verbindung von Destinationen in Europa und Amerika stetige Fortschritte macht.



Zur gleichen Zeit ist die Flughafenwirtschaft auch zu einem bedeutenden Pfeiler für den wirtschaftlichen Aufschwung von Guangzhou geworden. Die Guangzhou Airport Economic Zone beherbergt 11.728 Unternehmen aus fünf flughafenbezogenen Branchen: Flugzeugwartung und -umbau, Logistik, grenzüberschreitender E-Commerce, Luftfahrtzentralen und Flugzeugleasing. Es wird erwartet, dass sich der internationale Luftverkehrs-Hub Guangzhou, der eine der 12 Airport Economic Demonstration Zones auf nationaler Ebene ist, sich zu einem nationalen bahnbrechenden Innovator in diesem Bereich entwickeln wird.



"China ist der zweitgrößte Luftfahrtmarkt der Welt und erweitert weiterhin seinen Anteil. Es wird erwartet, dass China im Jahr 2034 der weltweit geschäftigste Markt im Luftverkehr sein wird. Guangzhou stellt einen wesentlichen Bestandteil dieses Marktes dar, ob im Inland oder im Ausland", so Katie Bland, Veranstalterin des World Route Development Forum.



