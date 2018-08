DGAP-DD: Deutsche EuroShop AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 24.08.2018 / 14:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung Rechtsform: G.m.b.H. & Co. 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Otto Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche EuroShop AG b) LEI 529900Y9QTEFHFEKQ736 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007480204 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 28,6600 EUR 4614,26 EUR 28,6600 EUR 4843,54 EUR 28,6600 EUR 11664,62 EUR 28,7000 EUR 4879,00 EUR 28,7000 EUR 5539,10 EUR 28,7200 EUR 16111,92 EUR 28,6800 EUR 15171,72 EUR 28,7000 EUR 15010,10 EUR 28,6400 EUR 15007,36 EUR 28,6400 EUR 5012,00 EUR 28,6400 EUR 10167,20 EUR 28,6200 EUR 18345,42 EUR 28,6400 EUR 6844,96 EUR 28,6600 EUR 4299,00 EUR 28,6800 EUR 12016,92 EUR 28,7200 EUR 2297,60 EUR 28,7200 EUR 18179,76 EUR 28,7200 EUR 8070,32 EUR 28,7200 EUR 3647,44 EUR 28,7200 EUR 16140,64 EUR 28,7000 EUR 5424,30 EUR 28,7000 EUR 3501,40 EUR 28,7000 EUR 8466,50 EUR 28,7000 EUR 1234,10 EUR 28,7600 EUR 4314,00 EUR 28,7800 EUR 5122,84 EUR 28,7800 EUR 9986,66 EUR 28,7800 EUR 3367,26 EUR 28,7800 EUR 9065,70 EUR 28,8000 EUR 547,20 EUR 28,8000 EUR 16560,00 EUR 28,7000 EUR 545,30 EUR 28,7400 EUR 16008,18 EUR 28,7200 EUR 4308,00 EUR 28,7200 EUR 16715,04 EUR 28,7000 EUR 1348,90 EUR 28,7000 EUR 17248,70 EUR 28,6800 EUR 2868,00 EUR 28,6800 EUR 17552,16 EUR 28,7200 EUR 5169,60 EUR 28,7000 EUR 15153,60 EUR 28,7000 EUR 11652,20 EUR 28,6800 EUR 7198,68 EUR 28,7000 EUR 1750,70 EUR 28,6800 EUR 15143,04 EUR 28,6800 EUR 1606,08 EUR 28,7000 EUR 3386,60 EUR 28,7600 EUR 2876,00 EUR 28,7800 EUR 7655,48 EUR 28,7600 EUR 3249,88 EUR 28,7800 EUR 6417,94 EUR 28,7800 EUR 3137,02 EUR 28,7800 EUR 12807,10 EUR 28,7200 EUR 16514,00 EUR 28,7400 EUR 11582,22 EUR 28,7400 EUR 17502,66 EUR 28,7000 EUR 3673,60 EUR 28,7400 EUR 17502,66 EUR 28,7000 EUR 12541,90 EUR 28,7200 EUR 23808,88 EUR 28,7400 EUR 1408,26 EUR 28,7400 EUR 20405,40 EUR 28,7200 EUR 18639,28 EUR 28,7400 EUR 8622,00 EUR 28,7600 EUR 28673,72 EUR 28,7200 EUR 5629,12 EUR 28,7200 EUR 11516,72 EUR 28,7600 EUR 8628,00 EUR 28,7800 EUR 7569,14 EUR 28,7800 EUR 21844,02 EUR 28,8000 EUR 10569,60 EUR 28,7600 EUR 16537,00 EUR 28,7800 EUR 8634,00 EUR 28,8000 EUR 4320,00 EUR 28,8200 EUR 4928,22 EUR 28,8000 EUR 13766,40 EUR 28,8200 EUR 4323,00 EUR 28,8400 EUR 23706,48 EUR 28,8000 EUR 32947,20 EUR 28,7000 EUR 14981,40 EUR 28,6800 EUR 18068,40 EUR 28,6800 EUR 18039,72 EUR 28,6600 EUR 6391,18 EUR 28,6800 EUR 18297,84 EUR 28,6800 EUR 15114,36 EUR 28,6400 EUR 1317,44 EUR 28,6600 EUR 9543,78 EUR 28,6800 EUR 10640,28 EUR 28,6500 EUR 17619,75 EUR 28,7000 EUR 15297,10 EUR 28,6800 EUR 1376,64 EUR 28,6800 EUR 14340,00 EUR 28,6800 EUR 946,44 EUR 28,7200 EUR 25216,16 EUR 28,7600 EUR 7851,48 EUR 28,7800 EUR 4317,00 EUR 28,8000 EUR 12124,80 EUR 28,8000 EUR 16905,60 EUR 28,8000 EUR 13737,60 EUR 28,8600 EUR 4040,40 EUR 28,8600 EUR 12236,64 EUR 28,8600 EUR 1269,84 EUR 28,8800 EUR 14208,96 EUR 28,8800 EUR 11032,16 EUR 28,8400 EUR 14420,00 EUR 28,8400 EUR 3806,88 EUR 28,7600 EUR 17083,44 EUR 28,7400 EUR 5259,42 EUR 28,7600 EUR 10324,84 EUR 28,7400 EUR 22963,26 EUR 28,7600 EUR 18320,12 EUR 28,8000 EUR 4579,20 EUR 28,8200 EUR 4294,18 EUR 28,8000 EUR 5760,00 EUR 28,8200 EUR 4323,00 EUR 28,8200 EUR 4323,00 EUR 28,8000 EUR 14976,00 EUR 28,8200 EUR 15995,10 EUR 28,7800 EUR 11224,20 EUR 28,8000 EUR 8640,00 EUR 28,8200 EUR 6052,20 EUR 28,7400 EUR 5834,22 EUR 28,7400 EUR 10576,32 EUR 28,7800 EUR 1323,88 EUR 28,7800 EUR 2446,30 EUR 28,8000 EUR 23644,80 EUR 28,8000 EUR 5212,80 EUR 28,8000 EUR 17395,20 EUR 28,8000 EUR 11808,00 EUR 28,8200 EUR 21845,56 EUR 28,8200 EUR 18358,34 EUR 28,8000 EUR 8380,80 EUR 28,8000 EUR 9504,00 EUR 28,7600 EUR 15731,72 EUR 28,7400 EUR 2644,08 EUR 28,7600 EUR 16853,36 EUR 28,7400 EUR 6351,54 EUR 28,7400 EUR 6725,16 EUR 28,7200 EUR 315,92 EUR 28,7400 EUR 4627,14 EUR 28,7400 EUR 24170,34 EUR 28,7400 EUR 9771,60 EUR 28,7000 EUR 15928,50 EUR 28,7200 EUR 13785,60 EUR 28,7200 EUR 16858,64 EUR 28,7200 EUR 17490,48 EUR 28,7200 EUR 9132,96 EUR 28,7000 EUR 15124,90 EUR 28,6800 EUR 22944,00 EUR 28,7000 EUR 4305,00 EUR 28,7200 EUR 5686,56 EUR 28,6800 EUR 17666,88 EUR 28,6600 EUR 16622,80 EUR 28,6600 EUR 17310,64 EUR 28,6600 EUR 315,26 EUR 28,6800 EUR 18498,60 EUR 28,6600 EUR 16422,18 EUR 28,6400 EUR 30415,68 EUR 28,6400 EUR 19417,92 EUR 28,6600 EUR 34707,26 EUR 28,6200 EUR 17429,58 EUR 28,6000 EUR 17960,80 EUR 28,5800 EUR 11346,26 EUR 28,5800 EUR 6773,46 EUR 28,6000 EUR 19562,40 EUR 28,6200 EUR 4636,44 EUR 28,6000 EUR 11382,80 EUR 28,6200 EUR 16599,60 EUR 28,5800 EUR 11432,00 EUR 28,6000 EUR 12240,80 EUR 28,5600 EUR 12509,28 EUR 28,5600 EUR 1542,24 EUR 28,5800 EUR 4287,00 EUR 28,5800 EUR 9831,52 EUR 28,5800 EUR 2429,30 EUR 28,5600 EUR 17878,56 EUR 28,5400 EUR 1427,00 EUR 28,5400 EUR 1369,92 EUR 28,5400 EUR 142,70 EUR 28,5800 EUR 15376,04 EUR 28,5800 EUR 514,44 EUR 28,5800 EUR 1000,30 EUR 28,5800 EUR 11317,68 EUR 28,5400 EUR 8076,82 EUR 28,5600 EUR 5283,60 EUR 28,5600 EUR 15765,12 EUR 28,5400 EUR 17780,42 EUR 28,5600 EUR 18392,64 EUR 28,5400 EUR 11102,06 EUR 28,5400 EUR 17323,78 EUR 28,5400 EUR 1027,44 EUR 28,5200 EUR 399,28 EUR 28,5400 EUR 827,66 EUR 28,5600 EUR 6597,36 EUR 28,5400 EUR 4851,80 EUR 28,5000 EUR 17926,50 EUR 28,5000 EUR 598,50 EUR 28,5200 EUR 25668,00 EUR 28,5200 EUR 15771,56 EUR 28,5000 EUR 17727,00 EUR 28,4600 EUR 17389,06 EUR 28,4600 EUR 3728,26 EUR 28,4600 EUR 170,76 EUR 28,4800 EUR 15977,28 EUR 28,4400 EUR 16950,24 EUR 28,4600 EUR 16506,80 EUR 28,4800 EUR 10850,88 EUR 28,4800 EUR 10024,96 EUR 28,4800 EUR 4243,52 EUR 28,4800 EUR 18312,64 EUR 28,4400 EUR 2787,12 EUR 28,4200 EUR 17677,24 EUR 28,4400 EUR 16324,56 EUR 28,3800 EUR 17851,02 EUR 28,3600 EUR 1191,12 EUR 28,3600 EUR 17101,08 EUR 28,3800 EUR 8514,00 EUR 28,3200 EUR 2832,00 EUR 28,3200 EUR 13282,08 EUR 28,3400 EUR 4251,00 EUR 28,3600 EUR 9670,76 EUR 28,3400 EUR 16975,66 EUR 28,3000 EUR 1018,80 EUR 28,3000 EUR 283,00 EUR 28,3000 EUR 10923,80 EUR 28,3000 EUR 5122,30 EUR 28,3200 EUR 36362,88 EUR 28,3200 EUR 16453,92 EUR 28,3800 EUR 4257,00 EUR 28,3600 EUR 1418,00 EUR 28,3600 EUR 16533,88 EUR 28,3200 EUR 17076,96 EUR 28,3200 EUR 1189,44 EUR 28,3200 EUR 17246,88 EUR 28,3400 EUR 15303,60 EUR 28,3400 EUR 2323,88 EUR 28,3600 EUR 18263,84 EUR 28,4000 EUR 12865,20 EUR 28,4200 EUR 142,10 EUR 28,4000 EUR 4260,00 EUR 28,4200 EUR 2273,60 EUR 28,4200 EUR 17108,84 EUR 28,4200 EUR 10714,34 EUR 28,4000 EUR 10962,40 EUR 28,4400 EUR 18230,04 EUR 28,4000 EUR 2385,60 EUR 28,4200 EUR 2842,00 EUR 28,4200 EUR 6167,14 EUR 28,4200 EUR 8184,96 EUR 28,4200 EUR 9520,70 EUR 28,4200 EUR 596,82 EUR 28,4200 EUR 4263,00 EUR 28,4200 EUR 9065,98 EUR 28,4400 EUR 7593,48 EUR 28,4000 EUR 3692,00 EUR 28,4000 EUR 16159,60 EUR 28,3800 EUR 5023,26 EUR 28,4200 EUR 8099,70 EUR 28,4000 EUR 3294,40 EUR 28,4200 EUR 16313,08 EUR 28,4000 EUR 397,60 EUR 28,4200 EUR 9719,64 EUR 28,4200 EUR 13499,50 EUR 28,4200 EUR 15773,10 EUR 28,4200 EUR 12192,18 EUR 28,4200 EUR 16739,38 EUR 28,4800 EUR 341,76 EUR 28,5000 EUR 9889,50 EUR 28,4800 EUR 4272,00 EUR 28,5000 EUR 712,50 EUR 28,5000 EUR 2850,00 EUR 28,5200 EUR 12748,44 EUR 28,5400 EUR 4281,00 EUR 28,5200 EUR 8327,84 EUR 28,5000 EUR 18126,00 EUR 28,5000 EUR 9946,50 EUR 28,5200 EUR 4278,00 EUR 28,6200 EUR 1488,24 EUR 28,6000 EUR 15444,00 EUR 28,6000 EUR 11726,00 EUR 28,7000 EUR 17794,00 EUR 28,6800 EUR 2036,28 EUR 28,7000 EUR 16244,20 EUR 28,6200 EUR 629,64 EUR 28,6400 EUR 15494,24 EUR 28,6800 EUR 4302,00 EUR 28,6600 EUR 15361,76 EUR 28,6600 EUR 2951,98 EUR 28,6800 EUR 4302,00 EUR 28,6400 EUR 14806,88 EUR 28,6400 EUR 171,84 EUR 28,6400 EUR 14749,60 EUR 28,6000 EUR 15444,00 EUR 28,6000 EUR 2116,40 EUR 28,6200 EUR 17801,64 EUR 28,6000 EUR 228,80 EUR 28,6200 EUR 16485,12 EUR 28,5800 EUR 17376,64 EUR 28,5600 EUR 15679,44 EUR 28,5800 EUR 14861,60 EUR 28,5600 EUR 15993,60 EUR 28,5800 EUR 16033,38 EUR 28,5600 EUR 10738,56 EUR 28,6000 EUR 7378,80 EUR 28,6400 EUR 4296,00 EUR 28,6600 EUR 4299,00 EUR 28,6200 EUR 16427,88 EUR 28,6600 EUR 10031,00 EUR 28,6400 EUR 8592,00 EUR 28,6400 EUR 4296,00 EUR 28,6200 EUR 4235,76 EUR 28,6200 EUR 228,96 EUR 28,6400 EUR 8907,04 EUR 28,6400 EUR 12773,44 EUR 28,6200 EUR 15254,46 EUR 28,6600 EUR 6018,60 EUR 28,6800 EUR 19129,56 EUR 28,6800 EUR 4302,00 EUR 28,7000 EUR 19028,10 EUR 28,7000 EUR 10045,00 EUR 28,7000 EUR 5940,90 EUR 28,8000 EUR 4320,00 EUR 28,8200 EUR 17695,48 EUR 28,8200 EUR 8646,00 EUR 28,8400 EUR 33223,68 EUR 28,7800 EUR 16289,48 EUR 28,7800 EUR 4317,00 EUR 28,7800 EUR 5122,84 EUR 28,7800 EUR 4317,00 EUR 28,7800 EUR 4317,00 EUR 28,7800 EUR 4317,00 EUR 28,7800 EUR 2878,00 EUR 28,7800 EUR 10188,12 EUR 28,7800 EUR 2014,60 EUR 28,7800 EUR 7626,70 EUR 28,7800 EUR 5928,68 EUR 28,7400 EUR 4311,00 EUR 28,7600 EUR 17025,92 EUR 28,7600 EUR 12021,68 EUR 28,7800 EUR 5410,64 EUR 28,7200 EUR 4308,00 EUR 28,7200 EUR 4308,00 EUR 28,7200 EUR 5744,00 EUR 28,7400 EUR 19715,64 EUR 28,7400 EUR 172,44 EUR 28,7600 EUR 11619,04 EUR 28,7400 EUR 2874,00 EUR 28,7600 EUR 15702,96 EUR 28,7400 EUR 3305,10 EUR 28,7400 EUR 6667,68 EUR 28,7400 EUR 574,80 EUR 28,7400 EUR 632,28 EUR 28,7400 EUR 574,80 EUR 28,7400 EUR 603,54 EUR 28,7400 EUR 632,28 EUR 28,7400 EUR 2471,64 EUR 28,7400 EUR 4311,00 EUR 28,7200 EUR 14474,88 EUR 28,8000 EUR 16819,20 EUR 28,8000 EUR 16992,00 EUR 28,8000 EUR 7027,20 EUR 28,8000 EUR 8553,60 EUR 28,7800 EUR 287,80 EUR 28,8000 EUR 18000,00 EUR 28,8000 EUR 16012,80 EUR 28,8000 EUR 12960,00 EUR 28,8000 EUR 13363,20 EUR 28,8200 EUR 15101,68 EUR 28,8600 EUR 7561,32 EUR 28,8600 EUR 2914,86 EUR 28,8600 EUR 8658,00 EUR 28,8600 EUR 7647,90 EUR 28,8600 EUR 3896,10 EUR 28,8600 EUR 7907,64 EUR 28,8600 EUR 3347,76 EUR 28,8200 EUR 18012,50 EUR 28,8200 EUR 5764,00 EUR 28,8000 EUR 4867,20 EUR 28,8000 EUR 4233,60 EUR 28,8200 EUR 9164,76 EUR 28,8000 EUR 518,40 EUR 28,8000 EUR 3628,80 EUR 28,8000 EUR 3398,40 EUR 28,8000 EUR 3340,80 EUR 28,8000 EUR 8640,00 EUR 28,8000 EUR 8640,00 EUR 28,7600 EUR 16594,52 EUR 28,7600 EUR 17399,80 EUR 28,8000 EUR 9504,00 EUR 28,8200 EUR 18156,60 EUR 28,8200 EUR 979,88 EUR 28,8200 EUR 12969,00 EUR 28,7800 EUR 17325,56 EUR 28,8600 EUR 16507,92 EUR 28,8800 EUR 4332,00 EUR 28,9000 EUR 11531,10 EUR 28,8800 EUR 8664,00 EUR 28,8600 EUR 1414,14 EUR 28,8600 EUR 1212,12 EUR 28,8800 EUR 16865,92 EUR 28,8600 EUR 923,52 EUR 28,8600 EUR 606,06 EUR 28,8600 EUR 4213,56 EUR 28,8600 EUR 5021,64 EUR 28,8600 EUR 3088,02 EUR 28,8600 EUR 750,36 EUR 28,8800 EUR 15537,44 EUR 28,8400 EUR 11507,16 EUR 28,8400 EUR 7325,36 EUR 28,8200 EUR 13170,74 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 28,66 EUR 4055778,16 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-08-23; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 24.08.2018 