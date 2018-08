Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wer am Aktienmarkt sein Geld verdienen will oder für die Rente spart, ist an der Wall Street gut aufgehoben. Der S&P-500-Index steigt seit März 2009 und befindet sich damit im längsten Bullenmarkt aller Zeiten. Die Lehmann-Pleite und das Platzen der Blase am US-Immobilienmarkt brachten das Finanzsystem an den Rande des Zusammenbruchs. Seitdem haben die US-Banken eine Renaissance erlebt, der Immobilienmarkt hat sich erholt und die Unternehmen verdienen wieder prächtig. Das honorieren die Anleger, der S&P-500 stieg diese Woche wieder auf ein Allzeithoch, ein Ende der Hausse zeichnet sich momentan nicht ab.

In Europa steigen die Kurse zwar auch, aber die Auswirkungen der Finanzkrise sind hier noch immer spürbar. Das Pendant zum S&P-500, der Euro-Stoxx-600-Index an, markierte sein letztes Tief ebenfalls im März 2009. Sein Allzeithoch bei 414 Punkten sah der Index aber bereits im April 2015, seitdem geht es nach unten. Die europäischen Banken haben die Krise in Form von notleidenden Krediten noch in den Büchern. Zugleich zählen die Staaten, die teilweise selbst Finanzprobleme haben, häufig noch immer zu den wichtigsten Banken-Aktionären.

Performance spricht für die Wall Street

Seit März 2009 hat der breite US-Index rund 325 Prozent zugelegt. Mit einem durchschnittlichen KGV von 18 ist der Index historisch betrachtet nicht billig. Allerdings ziehen die hohen Bewertungen der Aktien wie Apple, Amazon, Facebook oder Alphabet den Wert nach oben. Die Anleger honorieren das Wachstum wie auch die Marktstellung der Tech-Giganten. Aber auch die US-Banken haben die Krise überwunden. Seit dem Tief im August 2011 hat sich deren Sub-Index nahezu vervierfacht und notierte im Januar 2018 auf Rekordhoch.

Der breite Euro-Stoxx-Index hat seit März 2009 rund 140 Prozent zugelegt. Für europäische Banken ging es um vergleichbar magere 75 Prozent nach oben, verglichen mit den US-Wettbewerbern. Auch der DAX macht im Vergleich zur Wall Street weniger Freude. Der Kursindex lieferte mit 152 Prozent nicht einmal halb so viel wie der breite US-Index. Ein Blick auf die im DAX-Index verbliebenen Banken zeigt, dass die Aktie der Deutschen Bank unterhalb der 10-Euro-Marke notiert und die Aktie der Commerzbank auch aufgrund der geschmolzenen Marktbewertung im Herbst aus dem Index fliegt.

Politische Risiken sind überall

Viel wird über den US-Präsidenten Donald Trump und seine protektionistische Wirtschaftspolitik geredet. Auch seine Tweets sind am Finanzmarkt gefürchtet. Schwellenländer wie die Türkei und Südafrika hatten jüngst unter seinen Kurzmitteilungen zu leiden. Es bleibt abzuwarten, ob seine Politik für langfristiges Wirtschaftswachstum steht oder die Staatsverschuldung nach oben treibt. Fakt ist hier erst einmal, dass der S&P-Index seit seiner Wahl im November 2016 um ein Drittel zugelegt hat. Den jüngsten Kurstreiber lieferte die US-Steuerreform, die die Gewinne der dortigen Unternehmen sprudeln lässt. Auch wenn man über den Vergleich diskutieren kann, hat der deutsche Aktienmarkt seit der Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel und dem monatelangen Gezerre um die Bildung einer Regierungskoalition rund 4 Prozent an Wert verloren.

Dem US-Präsidenten stehen stürmische Zeiten bevor, Trump ist das gewohnt. Die US-Zwischenwahlen im Herbst stellen die Weichen für die kommenden beiden Jahre seiner Präsidentschaft. Sollen die Demokraten an Stimmen zulegen, würde dies Trumps innenpolitische Pläne wie weitere Steuersenkungen erschweren. Aber auch in diesem Fall wird er die Richtung in der Handelspolitik weiter vorgeben.

In Europa wird von den Investoren Italien, und damit die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum, als Risiko gewertet. Dies ist unter anderem am Anleihemarkt abzulesen, wo die Gläubiger deutlich höhere Risikoprämien fordern. Spannend wird es kommenden Monat, wenn der Budgetplan 2019 verhandelt wird. Dort wird zu lesen sein, welche der teuren Wahlkampfversprechen bereits im kommenden Jahr zu Buche schlagen werden.

Aber auch der Brexit zu Beginn des kommenden Jahres birgt für Investoren weiterhin Risiken. Nicht zu vergessen der Handelsstreit mit den USA, auch wenn dieser momentan kein Thema ist. Hier droht jederzeit neues Ungemach. Dies zeigt, dass heute dies- wie jenseits des Atlantiks politische Risiken zum Alltag der Investoren gehören.

Fed im Zinserhöhungszyklus und niedrige Zinsen in Europa

Die Wirtschaft wächst weltweit, wenn auch in den USA mit einem höheren Tempo als in Europa. So rechnet die Commerzbank für das laufende Jahr mit einem realem BIP-Wachstum in den USA von 2,8 Prozent, in Europa mit 2 Prozent. Auch im kommenden Jahr soll es in den USA schneller wachsen. Auch bei der Arbeitslosenquote haben die USA mit einem Wert von nur 4 Prozent gegenüber der Eurozone mit 8,3 Prozent per Juni dieses Jahres klar die Nase vorne.

Derzeit gibt es keine Hinweise für einen deutlichen Wirtschaftsabschwung oder gar Anzeichen einer Rezession. Im nächsten Abschwung wäre die US-Notenbank allerdings in einer wesentlich besseren Position, Hilfestellung zu liefern, als die Europäische Zentralbank. Die Fed befindet sich seit Dezember 2017 bereits im Zinserhöhungszyklus, die Fed Funds Rate liegt bei aktuell 2 Prozent und es wird bis Ende des Jahres mit zwei weiteren Zinserhöhungen um 25 Basispunkte gerechnet.

Die Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt dagegen unverändert bei Null. Während die EZB weiterhin die Bilanz durch Anleihekäufe aufbläht, schrumpft sie bereits in den USA.

Sollte sich das Wirtschaftswachstum deutlich abkühlen, befindet sich die Fed also in einer deutlich besseren Position, helfend einzugreifen. Die EZB hat dagegen kaum Pfeile im Köcher, daran wird sich auch in den kommenden Monaten nichts ändern.

America First

Wer sein Geld am Aktienmarkt anlegen will, kommt an der Wall Street nicht vorbei. Denn viele Argumente sprechen dafür, dass sie auch in den kommenden Monaten besser performen wird als die Börsen in Europa. Das sehen unter anderem auch die von der Bank of America befragten Funds-Manager so. Sie sehen das größte Gewinnwachstum bei den US-Unternehmen, ihre Übergewichtung in US-Werten liegt in der Folge auf dem höchsten Niveau seit fünf Jahren.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 08:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.