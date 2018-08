Essen (ots) -



Preisknüller: Ab dem 30. August bietet ALDI Nord einen Beef Maker im Aktionsprogramm an. Mit einem Preis von 149 Euro setzt der Discounter damit einen neuen Maßstab in der Kategorie Oberhitzegrills.



In der Grillszene sind sie längst Trend: Oberhitzegrills garantieren Grillspaß bei 800 Grad. Das Ergebnis der enormen Oberhitze sind perfekte Steaks und tolle Krusten, wie sie sonst nur der Profi hinbekommt. Dabei bleibt das Innere des Fleischs saftig und zart, da nur die Oberfläche "gebeeft" wird.



Jetzt hat auch ALDI Nord einen Beef Maker im Angebot. Der 800-Grad-Grill des Discounters bietet Grill-Fans das ultimative Beef-Erlebnis für zu Hause - und das zum gewohnt günstigen ALDI Preis. Der Grill ist fertig montiert, aus Edelstahl gefertigt und wird mit Gas betrieben. Die Grillfläche ist mit ca. 35 mal 29 Zentimetern überdurchschnittlich groß. Der Rost kann auf drei verschiedene Grillstufen verstellt werden. Eingeschaltet wird das Gerät mit einer leicht bedienbaren Piezzo-Zündung. Der Keramikbrenner verfügt über eine Leistung von 3,5 Kilowatt. Auch das Zubereiten von Pizza ist mit dem ALDI Beef Maker möglich, denn zum Gerät gibt es zudem einen Pizzastein. Kunden können sich außerdem auf drei Jahre Garantie freuen.



Der ALDI Beef Maker im Test



Die "Sizzle Brothers" haben den Beef Maker von ALDI Nord auf ihrem YouTube-Kanal vorab ausführlich getestet und stellen den Discounter-Beefer vor.



Hier geht es zum Video:



https://www.youtube.com/watch?v=ZtioTLpOYqM



