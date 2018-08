Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO:4183) (President CEO: Tsutomu Tannowa) gab heute bekannt, dass Mitsui Elastomers Singapore Pte Ltd (MELS; Managing Director: Shinya Matsunaga), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Singapur, seine Produktionskapazität für TAFMER Hochleistungselastomere erhöhen wird.

TAFMER plant at MELS (Photo: Business Wire)

TAFMER hat einen weltweit führenden Marktanteil als Harzmodifikator und Weichformmaterial. Die Elastomerserie ist sowohl flexibel als auch leicht und wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, unter anderem in Automobilwerkstoffen, Verpackungsmaterialien, Solarbatterieverkapselungen, technischen Kunststoffmodifikatoren und Sportschuh-Zwischensohlen.

Das weltweite Wirtschaftswachstum treibt die starke Nachfrage nach TAFMER voran, wobei insbesondere für Anwendungen im Bereich der Automobilwerkstoffe mit einem weiteren Nachfrageanstieg zu rechnen ist. Dies ist der Fall, wenn die Zahl der Automobilproduktion weiter steigt und verschärfte Umweltvorschriften den Bedarf an Leichtbau fördern.

Mitsui Chemicals hat eine lange Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Automobilmaterialhersteller auf der ganzen Welt zu beliefern, wobei der Schwerpunkt hier auf Polypropylen-Verbindungen (PP) liegt. Um die kontinuierliche Versorgung sicherzustellen, plant das Unternehmen, Engpässe in bestehenden TAFMER -Produktionsanlagen zu beseitigen und die Produktionskapazität für die Elastomerserien zu erhöhen.

Mitsui Chemicals und MELS erwägen auch, die Kapazität von TAFMER zu erhöhen, um ihr Geschäft hier weiter auszubauen. Durch diese Pläne beabsichtigt Mitsui Chemicals, seine Position als weltweit führender Anbieter in diesem Bereich aktiv zu erhalten und zu stärken.

[Überblick über erweiterte Produktionskapazität] 1. Produkt TAFMER Hochleistungselastomere 2. Fabrikstandort Jurong Insel, Singapur 3. Produktionskapazität 200.000 Tonnen Jahr (vor der Erweiterung)

? 225.000 Tonnen / Jahr (nach der Erweiterung) 4. Zeitplan Fertigstellung im Juli 2020 (vorläufig)

[Überblick über MELS] 1. Name des Unternehmens Mitsui Elastomers Singapore Pte Ltd 2. Firmenhauptsitz 3 HarbourFront Place 10-01 HarbourFront Tower 2 Singapur 099254, Singapur 3. Gründung Februar 2001 4. Kapital 96,3 Millionen US-Dollar

(100 im Besitz von Mitsui Chemicals) 5. Managing Director Shinya Matsunaga 6. Geschäftstätigkeit Herstellung und Verkauf von Elastomeren

Contacts:

Mitsui Chemicals, Inc.

Takashi Kawamoto, +81-3-6253-2100

Corporate Communications Division

takashi.kawamoto@mitsuichemicals.com