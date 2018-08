Borussia Dortmund: Ist wirklich nicht mehr drin?

Heute Abend geht es endlich los. Mit dem Spiel FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim beginnt die 56. Bundesliga-Saison. Spannend dürfte auch diese Saison nicht werden. Zumindest an der Spitze. Diese gehört den Bayern. Dahinter tummeln sich einige vielversprechende Teams. Vor allem Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092). Der BVB hat es nun zumindest geschafft, den Bayern etwas die Show zu stehlen.

Der einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 (Ende Juni) präsentiert und dabei für einige Knaller gesorgt. Der Umsatz schoss um 32,1 Prozent auf den Rekordwert von 536,0 Mio. Euro. Allerdings lag dies hauptsächlich an den satten Transfererlösen in Höhe von 222,7 Mio. Euro. Aber keine Sorge: Bis zum Jahr 2025 will der BVB die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro auch abseits der Transfereinnahmen geknackt haben.

