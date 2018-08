Deutschland wird ein Einwanderungsland. Aber der Mut zum Spurwechsel zugunsten der deutschen Wirtschaft fehlt der Politik.

Stellen wir uns die große Koalition vor wie einen kleinen Autokorso. Beide Parteien, Union und SPD, wollen vorankommen, am liebsten vorneweg. Wie so oft auf deutschen Autobahnen, wird ein Spurwechsel zum Straßennahkampf. Wie uns das Eckpunktepapier über ein Gesetz "zum kohärenten Ansatz Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" gerade zeigt.

Kohärenter Ansatz? Zusammenhängend soll es also sein, was sich die Koalition nun zum Thema Einwanderung ausgedacht hat. Das ist lobenswert. Denn der erste und wesentliche Zusammenhang beim Thema Zuwanderung ergibt sich aus der Gleichung einer rasant alternden deutschen Bevölkerung addiert mit einem wachsenden Fachkräftemangel. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung müssten pro Jahr ungefähr 400.000 Menschen zuwandern, wollten wir die Stellen besetzen, die in vielen Unternehmen seit Langem gähnend leer bleiben. Keine neue Einsicht, aber man wollte sich ...

