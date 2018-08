Zusammenfassung:

Kenia plant die Verwendung der Blockchain-Technologie für Echzeit-Umfragen

Wird die US SEC ihre Meinung bezüglich Bitcoin ETFs ändern?

Bitcon (BITCOIN in xStation 5) beruhigt sich zwischen 6.300 USD und 6.500 USD

Freitag ist ein weiterer ruhiger Tag auf dem Kryptowährungsmarkt. Der Handel am Freitag hat sehr ruhig begonnen. In den letzten 24 Stunden haben die wichtigsten virtuellen Währungen leicht zugenommen. Bitcoin befindet sich zwischen 6.300 USD und 6.500 USD. Die Bitcoin-Marktkapitalisierung steht an einem weiteren Tag in Folge um die 110-Milliarden-Dollar-Marke. Die Kapitalisierung des gesamten Kryptowährungsmarktes liegt über 210 Milliarden USD (diese Zahl ist seit Mitte August fast unverändert geblieben). Die heutigen Nachrichten beziehen sich auf die fortgesetzte Geschichte in Bezug auf die Entscheidungen der US SEC und die Pläne ...

