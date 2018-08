Hier geht's zum Video

Nach einem positiven Start kam der DAX im Lauf der Woche nicht so richtig in die Gänge. Die Entwicklungen im Handelsstreit USA - China verliefen dann doch nicht ganz so entspannt, wie erhofft. Außerdem blickte der Markt schon mal gespannt auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Was DAX, Wall Street und EUR/USD aus all diesen Faktoren gemacht haben, welche Einzelwerte im Fokus standen und welche Termine uns nächste Woche erwarten: das besprechen Johanna Claar und Viola Grebe in der Sendung "Die Woche".