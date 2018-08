Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Stuttgart (pts031/24.08.2018/14:45) - Optimierung der Energie-Performance in Unternehmen: Die Norm ISO 50001 legt die Anforderungen an ein Energiemanagementsystem international fest. Die Einführung eines Energie-Management-Systems nach diesen Vorgaben unterstützt Unternehmen, Energieeffizienz dauerhaft in den relevanten Abläufen zu verankern. Das verbesserte Energie-Management-System (EnMS) ISO 50001:2018 bringt einige Vorteile, zum Beispiel: *Einfache Integration zu anderen Management-Systemen, wie ISO 9001:2015 sowie 14001:2015, durch die High-Level-Struktur *Fokus auf Trends, Wettbewerbsfähigkeit, Risiko-Analyse und strategischen Geschäftsthemen *Verstärkte Darstellung von Energieeffizienzsteigerungen - Fokus auf Messbarkeit des ENMS *Verbesserung der Userfreundlichkeit mit klareren Begriffen, Definitionen und vereinfachter Inhaltsübersicht *u.v.m. Mehr über die ISO-50001-Zertifizierung: https://www.tuv.at/loesungen/life-training-certification/managementsystemzertifi zierung/iso-500012011 Wie Sie die neuen Anforderungen optimal in Ihrem Betrieb integrieren, erfahren Sie in den folgenden Kursen: Die ISO 50001 Bewertung gem. EEffG: Gebäude 1 Punkt, Prozesse 1 Punkt, Transport 0 Punkte Alles über die Anforderungen der ISO 50001 an ein Energie-Management-System! Termin: 15.10.2018, Brunn am Gebirge, Österreich https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/112.065/Bereich/umwelt -energie/event/die-iso-50001-8.html Umsetzungsworkshop zur ISO 50001:2018 Erfahren Sie praxisnah, wie Sie die neuen Normanforderungen bestmöglich umsetzen können, und wie Sie sich auf die neue Norm vorbereiten können. Schulungsinhalte: Anforderungen der ISO 50001:2018 * High-Level-Struktur, neue Normforderungen * Änderungen der ISO 50001:2018 im Vergleich zur ISO 50001:2011 * Integration der neuen Normanforderungen in bestehende Managementsysteme * Energiekennzahlen * Energiedatenerfassung, Analyse und Bewertung von Prozessen * Umsetzung von Verbesserungspotentialen Termin: 30.10.2018, Filderstadt, Deutschland https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/112.065/Bereich/umwelt -energie/event/die-iso-50001-8.html Ausbildung zum/r zertifizierten Energiemanager/in TÜV® Als Energiemanager/in beraten und unterstützen Sie die Unternehmensleitung hinsichtlich Energieeffizienzmaßnahmen. Sie leiten die Umsetzung von Energieprojekten in der betrieblichen Praxis und bewerten diese auf wirtschaftlicher Ebene. Termin: 22.01.- 11.04.2019, Brunn am Gebirge, Österreich https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/112.099/Bereich/energi e/event/ausbildung-zumr-zertifizierte-07298af30c.html Weitere Informationen ÖSTERREICH: https://www.tuv.at/loesungen/life-training-certification/managementsystemzertifi zierung/iso-500012011 Weitere Informationen DEUTSCHLAND: https://www.tuv-ad.de (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43(0)50454-0 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: www.tuv.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180824031

