Bei einem Besuch in Thüringen warb Bundeskanzler Sebastian Kurz nachdrücklich für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Die Migrationskrise habe gezeigt, "dass Europa an seine Grenzen kommt, wenn es keine funktionierenden Außengrenzen gibt". Die EU müsse selbst "an den Außengrenzen entscheiden, ob jemand zuwandern darf oder nicht". Sein Besuch ...

