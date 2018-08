Lübeck (ots) - Spektakuläre News für Filmfans: Im CineStar kann man jetzt sein eigenes Programm unter https://de.demand.film/ zusammenstellen - der erste Film dieses "on demand"-Pilotprojektes steht ab dem 20. September 2018 auf dem Programm.



Schon die Filmpremiere fand im Kino in der KulturBrauerei von CineStar statt - und am 20. September beginnt mit dem offiziellen Starttermin von "Schneeflöckchen" ein bahnbrechendes neues Kapitel in Sachen "Kinoprogramm": Das internationale Unternehmen Demand.Film eröffnet sein Deutschlandgeschäft exklusiv mit dem Hauptkinopartner, der bundesweit vertretenen CineStar-Gruppe. Hier können die Gäste künftig ihr eigenes "on demand"-Filmprogramm auswählen! Alle teilnehmenden Kinos unter cinestar.de.



Zusammen mit dem Hauptpartner CineStar startet der Verleiher Demand.Film in Deutschland sein innovatives und erfolgreiches Geschäftsmodell - nach riesigen Erfolgen in den USA, in Kanada, Irland, England, Neuseeland und Australien. Anstatt auf das Programm des Kinos angewiesen zu sein, bucht der Kinogänger dabei Vorstellungen "on demand" und wird so praktisch zum eigenen Programmmacher. Dabei kann man einfach Tickets für vorhandene Vorstellungen vorab kaufen oder selbst Veranstalter einer Kinovorführung werden und seine Freunde "einladen", das Kinoerlebnis auf der großen Leinwand zu teilen.



"Wir freuen uns, dieser wegweisenden Entwicklung eine Plattform bieten und als offizieller Hauptpartner wirken zu dürfen", sagt Oliver Fock, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe. "Das brandneue Konzept von Demand.Film verbindet Streaming-Sehgewohnheiten mit der hochkarätigen Technik und Event-Atmosphäre unserer modernen Kinos. So wird ein gänzlich neues Erlebnis kreiert - und das bundesweit." David Doepel, CEO und Managing Director Demand.Film, ergänzt: "In anderen Märkten erzielen wir sehr gute Ergebnisse und durch die Erweiterung um Deutschland wird unser Netzwerk auf 2.500 Kinos weltweit erhöht. Darüber hinaus bedeutet sie unsere Markteinführung in Kontinentaleuropa. Gerade Kinoproduktionen mit einer klaren Zielgruppe wie Genrefilme oder Dokumentationen passen sehr gut in unser Modell."



Den Einstieg in Deutschland wagt Demand.Film mit "Schneeflöckchen" von Regisseur Adolfo J. Kolmerer und Drehbuchautor Arend Remmers, einem "wilden Genre-Mix" (mediabiz) mit Starbesetzung. Neben den beiden Hauptdarstellern Reza Brojerdi und Erkan Acar sind Xenia Assenza, David Masterson, Alexander Schubert, Adrian Topol, Gedeon Burkhard, Bruno Eyron, Eskindir Tesfay, Selam Tadese, Antonio Wannek, David Gant (Braveheart), Mathis Landwehr, Martin Goeres und Judith Hoersch als "Schneeflöckchen" vor der Kamera zu sehen.



CineStar wünscht allen Gästen viel Spaß mit "Schneeflöckchen" (FSK 12, ca. 121 Minuten) und dem kommenden Programm von Demand.Film (https://de.demand.film/) im Kino.



