Bei dem Industriekonzern sind gleich zwei Spitzenposten vakant. Für die Position des Aufsichtsratschefs gibt es laut einem Bericht Fortschritt.

Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef beim kriselnden Thyssen-Krupp-Konzern kommt Insidern zufolge voran. Der mit der Suche befasste fünfköpfige Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats befinde sich in aussichtsreichen Gesprächen mit einem Kandidaten, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Vielleicht stehe eine Entscheidung schon kommende Woche an.

"Das ist auf gutem Wege", sagte einer der Insider. Eine endgültige Einigung mit dem Kandidaten sei aber noch nicht erzielt worden, die Gespräche mit diesem Kandidaten könnten auch noch scheitern.

Es sei auch nicht zu einer außerordentlichen Sitzung des Kontrollgremiums eingeladen worden, das die Spitzen-Personalie beschließen müsste. Möglicherweise werde der Aufsichtsrat aber bereits in der kommenden Woche zu einer solchen Sondersitzung zusammengerufen, ...

