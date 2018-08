Herr Fiebach, woran liegt es, dass IO-Link-fähige Sensoren noch nicht auf die erwartete Akzeptanz stoßen? Christian Fiebach: Das mag daran liegen, dass auf Kundenseite immer noch gewisse Informationsdefizite bezüglich der IO-Link-Technologie vorherrschen - auch noch zehn Jahre nach deren Vorstellung. Nicht alle Kunden haben eine wirklich dezidierte Vorstellung davon, was sie letztendlich mit IO-Link realisieren können. Darüber hinaus sind einige unserer Ansprechpartner immer noch der Meinung, bei IO-Link handele es sich quasi um eine weitere Feldbusschnittstelle. Daher wundert es mich nicht, wenn diese Personen der Technologie eher ablehnend gegenüberstehen. Sie haben schon mehr als genug Arbeit mit dem Management und der Pflege ihrer bestehenden Feldbusschnittstellen. Daher sind sie nicht besonders erpicht, eine zusätzliche Komponente in ihre Feldbusarchitektur zu integrieren. Dabei verfolgt IO-Link doch einen ganz anderen Ansatz. Christian Fiebach: Richtig, der Fokus liegt auf Zusatzinformationen in Form von Gerätedaten und -parametern, auf die man zuvor keinen Zugriff hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...