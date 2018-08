Hannover (ots) - Auf gestriger Hauptversammlung der Syntellix AG

wurde seitens der Aktionäre allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung

mit einer überwältigenden Mehrheit von 99% der Stimmen zugestimmt -

Multinational besetzter Aufsichtsrat mit weltweit renommierten

Persönlichkeiten der Finanzwelt wird Vorbereitung des angestrebten

Börsengangs begleiten



Die Syntellix AG, die mit MAGNEZIX®, ihrer patentierten

Magnesiumtechnologie, derzeit den Weltmarkt für orthopädische

Implantate zu revolutionieren bzw. neu zu definieren im Begriff ist

und dabei im laufenden Jahr wesentliche Fortschritte erzielt hat, hat

auf der gestrigen Hauptversammlung bekannt gegeben, dass sie im

Rahmen einer Kapitalerhöhung 73% des Materialzulieferers MSE

(Materials Science and Engineering Werkstoffzentrum Clausthal GmbH)

übernehmen wird und damit die erfolgreiche strategische Partnerschaft

mit der MSE-Gruppe der Familie Prof. Neubert, die die weltweit

einzigartige Innovation MAGNEZIX® überhaupt erst ermöglicht hat,

weiter vertieft. Diese vertikale Integration ist als ein wichtiger

Schritt im Vorfeld des angestrebten internationalen Börsengangs der

Syntellix AG zu verstehen und wurde von den nationalen und

internationalen Investoren der Gesellschaft mit Begeisterung

aufgenommen.



Ebenso haben die Aktionäre auf der gestrigen Hauptversammlung der

Syntellix AG allen von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen mit

einer überwältigenden Mehrheit von mehr als 99% des stimmberechtigten

Kapitals zugestimmt. Der Prozentsatz von 99% Zustimmung zu allen

Verwaltungsvorschlägen gilt selbst dann, wenn man die Stimmen des

Hauptaktionärs Prof. Claassen nicht mit einberechnen würde Es

herrscht insofern vollständiges Einvernehmen über alle anstehenden

formalen, strukturellen und strategischen Schritte unter den

Investoren der Gesellschaft, die im laufenden Jahr ihre Unterstützung

ja auch bereits in sehr nennenswerter Weise durch Einbringung

erheblicher Finanzmittel im Rahmen mehrerer erfolgreicher

Kapitalerhöhungen zum Ausdruck gebracht haben.



Syntellix-CEO, -Gründer und -Hauptaktionär Prof. Dr. Utz Claassen

erläutert in diesem Zusammenhang: "Die Übernahme der Mehrheit der

Anteile an MSE in Clausthal mit ihrer einzigartigen

materialwissenschaftlichen und fertigungstechnischen Kompetenz im

Vorfeld eines angestrebten Börsengangs stellt für die Syntellix AG

einen äußerst bedeutsamen und höchst erfreulichen Schritt dar. Ebenso

erfreulich ist, dass, wie sich in der gestrigen Hauptversammlung

erneut eindrucksvoll bestätigt hat, unter den Investoren der

Syntellix AG ein fantastisches Einvernehmen über die Richtigkeit des

eingeschlagenen Weges sowie die diesbezüglich im laufenden Jahr

ergriffenen Maßnahmen und erreichten Meilensteine zur Ausschöpfung

der enormen Potenziale besteht. Etliche Großkonzerne dürften uns

dabei um einen Aufsichtsrat beneiden, in den mit Jürgen Fitschen und

Steven F. Mayer weltweit renommierte Persönlichkeiten der Finanzwelt

gewählt wurden und in dem künftig die Nationalitäten der Republik

Singapur, der Volksrepublik China und der Vereinigten Staaten von

Amerika gemeinsam mit der deutschen höchst kompetent vertreten sein

werden."



Über Syntellix: Die Syntellix AG ist ein international tätiges,

dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover.

Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und

Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren

metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem

patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer

aktuellen Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber

herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper

abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten

dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und

Bioabsorbierbarkeit.



Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich

bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde

bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen

geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft

2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,

der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung

als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international

als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.





