Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) gab am Freitag vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/2018 bekannt. Es soll wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,15 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,98 Prozent. 2012 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro bezahlt. Die ...

