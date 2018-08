Die Aussicht auf einen ungeordneten Brexit belastet das britische Pfund. Ein Ende ist nicht in Sicht: Analysten erwarten eine Fortsetzung der Talfahrt.

Brexit-Minister Dominic Raab hat alles getan, um das Risiko herunterzuspielen. Ein ungeordneter Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union im kommenden März sei "höchst unwahrscheinlich", man arbeite weiter auf einen Deal hin, sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung der Notfallpläne der britischen Regierung.

Doch schon die Tatsache, dass die britische Regierung für den Ernstfall plant, verunsichert die Anleger. Das Pfund verlor am Donnerstag 0,7 Prozent gegenüber dem Dollar, auch gegenüber dem Euro gab es nach.

Am Freitag erholte es sich zwar wieder leicht, doch der Druck wird anhalten. Bis Ende September will Raab mehr als 50 weitere "technische Hinweise" für britische Unternehmen und Haushalte veröffentlichen. Das wird die Anleger jedes Mal daran erinnern, was im kommenden Frühjahr alles schiefgehen kann.

"Ich kann derzeit keine unterstützenden Faktoren für das Pfund erkennen", sagt Peter Schaffrik, Makrostratege bei RBC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...