Angela Merkels Ausflug in den Südkaukasus wirft Licht auf ihr verändertes Verhältnis zu Russland - und manchen fast schon vergessenen Konflikt.

Am Schluss tritt Angela Merkel an der Demarkationslinie ein paar Schritte vor, neigt den Kopf und schaut durch das Fernglas. Sie steht auf georgischem Boden. Aber vor ihr liegt ein Hang, der schon zu Südossetien gehört, das sich mit russischer militärischer Hilfe 2008 von Georgien abgespalten hat.

Nahe des Kontrollpunkts Odzisi lässt sich Merkel über die Lage informieren - auch um die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen fast schon vergessenen Konflikt zu lenken. Aber schon in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat sie nur wenige Stunden zuvor in einer Diskussion mit Studenten zu spüren bekommen, wie allgegenwärtig die Teilung des Landes und die gefühlte Bedrohung durch Russland in dem Südkaukasus-Land selbst ist.

"Ich habe keine Sorge zu sagen, dass das eine Besatzung ist. Es handelt sich um eine grobe Ungerechtigkeit", sagte Merkel auf die entsprechende Aufforderung einer georgischen Studentin, klar Stellung zu beziehen. Und damit dreht die Kanzlerin gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin letztlich den Spieß um.

Denn Putin stichelt gerne mit seinen Kontakten zu europakritischen EU-Regierungen. Ausgerechnet vor dem Treffen mit Merkel in Meseberg besuchte er am vergangenen Samstag die Hochzeit der von der rechtspopulistischen FPÖ nominierten österreichischen Außenministerin.

Reise in Russlands Hinterhof

Jetzt reist Merkel in den Hinterhof Russlands. Und ganz nebenbei lenkt sie damit den Blick darauf, dass die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan sich gerne etwas mehr aus der früheren Umklammerung und dem Druck Moskaus befreien würden. Die viel geschmähte EU wird hier als willkommener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...