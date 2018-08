BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Samstag zusammen, um Lösungen im Streit um Rentenerhöhungen und die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zu finden. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bestätigte das Treffen, hängte es aber tief. "Es gibt keine Spitzengespräche zu Rententhemen. Dass sich die Spitzen der Regierung immer mal wieder unterhalten, ist eher Routine und verdient eigentlich keine besondere Beachtung", sagte er am Freitag in Hamburg.

Neben ihm werden auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer teilnehmen. Die Union hat das Rentenpaket gestoppt, über das das Kabinett eigentlich am Mittwoch hätte entscheiden sollen. Die drei Parteien streiten außerdem über die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung. Während CDU und CSU auf eine höhere Senkung als im Koalitionsvertrag verabredet dringen, will Arbeitsminister Hubertus Heil einen Teil der Einnahmen zurückhalten und für die Qualifizierung von Arbeitslosen einsetzen.

