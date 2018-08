München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Özil und die Folgen: Steckt in jedem von uns ein kleiner Rassist?



Die Gäste: Mehmet Daimagüler (Nebenkläger-Anwalt im NSU-Prozess; Buchautor "Kein schöner Land in dieser Zeit. Das Märchen von der gescheiterten Integration") Shary Reeves (Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin) Karlheinz Endruschat (SPD-Ratsherr in Essen; stellvertretender SPD-Vorsitzender Essen) Carim Soliman (Journalist und Amateur-Fußballer) Tuba Sarica (Bloggerin, Buchautorin "Ihr Scheinheiligen! Doppelmoral und falsche Toleranz - die Parallelwelt der Deutschtürken und die Deutschen")



Im Einzelgespräch: Borwin Bandelow (Angstforscher)



Nach der Özil-Debatte der Blick in den Spiegel: Wie weit verbreitet sind Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland? Gibt es wirklich die tägliche Ausgrenzung: in Schule, Job, bei der Wohnungssuche? Und wie viele Unterschiede sollte eine Gesellschaft vertragen können?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898