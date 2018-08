Neckarsulm (ots) -



- Bündelung aller Influencer-Aktivitäten unter dem Dach LidlStudio - Langfristige Kooperation mit 20 Influencern - Erschließung neuer Zielgruppen, vor allem für den Lidl-Onlineshop - Highlight: Fashion-Kollektion mit vier Influencern im Frühjahr 2019



Mit LidlStudio startet Lidl eine groß angelegte Influencer-Kampagne und bündelt künftig alle Influencer-Aktivitäten unter einem Dach. Statt eines kurzlebigen Einsatzes setzt Lidl auf langfristige Kooperationen: Kampagnen, Aktionswochen und Produkt-Specials werden von 20 Influencern begleitet. Zwei Leuchtturm-Projekte ergänzen die fortlaufenden Aktivitäten. Bekannte Gesichter wie Riccardo Simonetti, Valentina Pahde, Shanti Joan Tan, Patrizia Palme sowie 16 weitere Influencer sind derzeit auf Instagram und den Social-Media-Kanälen von Lidl zu entdecken. Unter dem Hashtag spottedatlidl wurden die Influencer auf Instagram eingeführt.



Influencer als wichtiger Teil des Marketing-Mix



"LidlStudio umfasst zunächst 20 Influencer aus den Bereichen Family, Lifestyle, Food und Fashion, die uns über die kommenden Monate hinweg bei der Produkt- und Aktionskommunikation begleiten", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf und Marketing bei Lidl Deutschland. "Als Bestandteil des Marketing-Mix sprechen wir mit Influencern eine junge, onlineaffine Zielgruppe an, die wir zum einen für die Marke Lidl und zum anderen explizit für unseren Lidl-Onlineshop begeistern wollen." Es wurde bewusst eine heterogene Influencer-Gruppe mit unterschiedlichem Bekanntheitsgrad, Themenschwerpunkten und Größen zwischen 25.000 und 1,1 Millionen Followern ausgewählt.



LidlStudio: Vom Onboarding bis zu den Leuchtturmprojekten



Das Onboarding der Influencer erfolgte auf Instagram über "Spotted@Lidl". In unterschiedlichen Einkaufssituationen in einer Lidl-Filiale "gespottete" Protagonisten zeigten sich auf ihren Kanälen mit einem Augenzwinkern. Neben klassischen Produktthemen, wie der Begleitung der "Deutschen Weinwoche" Anfang September, stehen auch zwei Highlight-Projekte an: Zehn Influencer werden aufgeteilt auf zwei Aktionszeiträume eigene Produktboxen zusammenstellen, die in limitierter Auflage ausschließlich über den Lidl-Onlineshop vertrieben werden. Vorläufiger Höhepunkt des LidlStudio ist der Launch einer "esmara"-Influencer-Kollektion, der Textileigenmarke von Lidl. Vier Influencerinnen werden ihre eigenen Styles kreieren, die Kollektion wird im Frühjahr 2019 ebenfalls limitiert im Lidl-Onlineshop verkauft.



"Wichtig ist uns hierbei auch das Thema Performance. Wir wollen für uns konkret nachvollziehen, ob und wie wir mit LidlStudio einen gesteigerten Abverkauf erzielen können, den wir zumindest im Onlineshop tracken können. Danach können wir letztlich entscheiden, ob Influencer-Marketing längerfristig Teil unseres Marketing-Mix bleiben wird", ergänzt Bock.



LidlStudio Influencer und ihre Instagram-Accounts



Shanti Joan Tan (@Shantijoantan), Valentina Pahde (@valentinapahde), Riccardo Simonetti (@riccardosimonetti), Patrizia Palme (@patriziapalme), Philipp Stehler (@philipp_stehler), Karolina Kauer (@karokauer), Jeremy Grube (@jeremygrube), Hendrik Verst (@fitdad_hendrik), Mirella Precek (@mirellativegal), Patrick Krüger (@krueger_patrick), Enlil Isik (@enlilisik), Katrin Motz (@dominokati), Isabel Kraus (@isabel_kraus), Jamina (@jamina1404), Florian Liebig (@flooorrriii), Willy Iffland (@Willy), Ronja Pfuhl (@miss_gruenkern), Sonja Meise (@foodnewsgermany), Nina Marleen (@ninamarleen), Yvonne Erfurth (@experimenteausmeinerkueche)



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.500 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



