Berlin (ots) - Der Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, hat sich angesichts der Serie von Waldbränden dafür ausgesprochen, auch in Deutschland Löschflugzeuge anzuschaffen.



Die zunehmende Trockenheit zeige, dass dies notwendig sei, sagte Broemme am Freitag im Inforadio vom rbb. "Ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland den Einsatz von Löschflugzeugen brauchen". Bisher sei es dazu noch nicht gekommen. Er hoffe, dass eine europäische Initiative hier zu einem Umdenken führe. "Vielleicht zeigt auch diese Lage, die wir jetzt erleben, dass wir doch ganz gut beraten sind, einige Dinge europäisch gemeinsam zu lösen".



Broemme plädierte außerdem dafür, die Feuerwehren generell besser auszustatten. Auf dem Land betreffe dies vor allem die Freiwilligen Feuerwehren. Hier müsse Werbung gemacht werden, um mehr Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen.



