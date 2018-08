Auch kurz vor dem Wochenende wird da Rallye der Evotec-Aktie noch nicht unterbrochen. Zwar wurde das Tempo etwas gedrosselt, mit Zugewinnen in Höhe von 0,65 Prozent war der Titel im morgendlichen Handel am Freitag aber noch immer ganz klar auf Kurs gen Norden. Die Voraussetzungen für die nähere Zukunft bleiben mit einem Kurs von jetzt 21,55 Euro unverändert. Experten rechnen jetzt zunächst mit einem Angriff auf die Marke bei 22,50 Euro. Sollte ein Ausbruch über diese Linie gelingen, so könnte ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...