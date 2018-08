Unter dem Begriff »WiZ Connected Lights« hat das Unternehmen eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Lampen und Leuchtmittel über eine Vielzahl an Technologien zu integrieren und zu steuern. Egal ob via Cloud & Mobile App, via Sprachsteuerung, über Sensoren, IFTTT oder andere Standards: Sobald die Lampen via Wi-Fi verknüpft sind, bieten sie privaten und professionellen Nutzern eine große Auswahl an Funktionen, Optionen und Integrationsmöglichkeiten mit zahlreichen Smart-Home-Plattformen.

Zahlreiche IoT-Integrationen

Im Gegensatz zu einigen anderen Herstellern wolle man die Kunden nicht an eigene Plattformen und Standards binden, betont Thomas Walch, ...

