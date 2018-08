NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag geht es zum Wochenausklang an den US-Börsen leicht nach oben. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 25.723 Punkte. Der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent.

Im Handelsstreit der USA mit China ist noch immer keine Lösung in Sicht: Die ersten direkten Verhandlungen zwischen beiden Seiten seit Anfang Juni sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch der Durchbruch blieb offenbar aus. Die Verhandlungen hätten keine sichtbaren Anzeichen eines Fortschritts gebracht, was die Aussichten auf ein baldiges Abkommen verringere, sagten informierte Personen. Beide Seiten blieben aber in Kontakt, hieß es in einer Stellungnahme aus Peking. Das scheint vorerst zu genügen, um die Anleger nicht zu entmutigen.

Höhepunkt des Tages wird voraussichtlich der Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sein, der für 16.00 Uhr MESZ angekündigt ist. Zumindest bis dahin dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, prognostizieren Marktteilnehmer.

Derweil festigte die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, die Erwartungen weiter steigender US-Zinsen. Sie sprach sich am Donnerstag für zwei weitere Zinserhöhungen bis Jahresende aus. Im kommenden Jahr könnten "mehrere weitere" Zinsschritte notwendig werden, prognostizierte sie. George ist seit August stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US-Notenbank und wird es auch im kommenden Jahr sein.

An Konjunkturdaten wurde vor Handelsbeginn der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Juli veröffentlicht. Der Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat fiel deutlich stärker aus als von Analysten mit 0,8 Prozent erwartet. Die Märkte zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt.

HP-Zahlen mit Licht und Schatten

Die am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen von HP haben nicht in allen Punkten überzeugt. Der Umsatz blieb im dritten Geschäftsquartal unter den Erwartungen des Marktes, das bereinigte Ergebnis je Aktie wiederum fiel besser aus. Die Aktie verliert 2,7 Prozent.

Besser als erwartet schnitt Intuit in ihrem vierten Geschäftsquartal ab. Das Unternehmen kündigte ferner den Rücktritt von CEO und CTO an, hat aber für beide Posten schon Ersatz gefunden. Die Aktie rückt um 2,1 Prozent vor.

Mit einem Kurssprung von 13 Prozent reagieren die Aktien von Autodesk auf die Zweitquartalszahlen des Unternehmens.

Arista Networks legen um 6,4 Prozent zu. Die Aktie steigt in den S&P-500 auf. Sie ersetzt dort die Aktie von GGP, die infolge der Übernahme durch Brookfield Property Partners aus dem Index herausgenommen wird. GGP steigen um 0,4 Prozent.

Innenpolitische Ereignisse belasten Dollar

Der Dollar gibt vor der Powell-Rede etwas nach. Zwar stützt laut Devisenhändlern tendenziell der geldpolitische Kurs der US-Notenbank, die nach vorherrschender Meinung am Markt in diesem Jahr noch zweimal die Zinsen erhöhen dürfte. Allerdings bremsten die jüngsten innenpolitischen Ereignisse in den USA den Anstieg des Greenback. US-Präsident Donald Trump sieht sich nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. Der Euro steigt auf rund 1,16 Dollar, im Tagestief hatte er etwa 1,1530 Dollar gekostet.

Die Preise für Öl und Gold legen zu, nachdem der Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Stützend für den Ölpreis wirkten immer noch die schon am Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Rohölvorräten der USA, heißt es. Das US-Energieministerium hatte einen überraschend deutlichen Rückgang seiner Bestände gemeldet. Daneben profitiere der Ölpreis von den geplanten US-Sanktionen gegen Iran. Diese dürften zur Folge haben, dass die iranischen Ölexporte um 1 Million Barrel pro Tag zurückgehen werden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 69,06 Dollar. Brentöl erhöht sich um 1,7 Prozent auf 75,98 Dollar.

Für den Goldpreis geht es um 1,0 Prozent auf 1.197 Dollar je Feinunze nach oben. Übergeordnet dürften die zu erwartenden Zinserhöhungen der US-Notenbank das Edelmetall bremsen, heißt es.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Zehnjährige US-Anleihen rentieren 1 Basispunkt höher bei 2,84 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.722,72 0,26 65,74 4,06 S&P-500 2.864,80 0,27 7,82 7,15 Nasdaq-Comp. 7.916,87 0,49 38,41 14,68 Nasdaq-100 7.451,15 0,50 37,31 16,49 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 2,5 2,61 143,5 5 Jahre 2,74 2,6 2,72 81,9 7 Jahre 2,80 1,5 2,79 55,2 10 Jahre 2,84 1,6 2,83 40,0 30 Jahre 3,00 1,5 2,98 -7,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1598 +0,39% 1,1571 1,1569 -3,5% EUR/JPY 129,16 +0,53% 128,84 128,65 -4,5% EUR/CHF 1,1408 +0,22% 1,1401 1,1393 -2,6% EUR/GBP 0,9022 +0,12% 0,9023 0,9020 +1,5% USD/JPY 111,35 +0,05% 111,35 111,20 -1,1% GBP/USD 1,2855 +0,35% 1,2823 1,2828 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.557,77 +1,0% 6.530,21 6.460,85 -52,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,06 67,83 +1,8% 1,23 +17,6% Brent/ICE 75,98 74,73 +1,7% 1,25 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,84 1.185,51 +1,0% +11,33 -8,1% Silber (Spot) 14,73 14,50 +1,6% +0,23 -13,1% Platin (Spot) 790,30 777,50 +1,6% +12,80 -15,0% Kupfer-Future 2,70 2,65 +1,7% +0,05 -19,1% ===

