BERLIN (Dow Jones)--Chaos in der Luft, Chaos bei der Abfertigung: Verkehrsminister Andreas Scheuer will mit einem Branchentreffen Ordnung in den deutschen Flugverkehr bringen. Der CSU-Politiker habe angekündigt, sich im Herbst mit allen Beteiligten zusammenzusetzen, erklärte sein Ministerium am Freitag in Berlin.

Ziel ist es demnach, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln und Lösungsansätze zu besprechen. "Alle Verantwortlichen, darunter Luftfahrt-Unternehmen und Flughafen-Chefs, sollen an einen Tisch, damit sich eine Situation wie im Sommer 2018 nicht wiederholt", erklärte das Verkehrsministerium.

Im Ministerium wird den Angaben zufolge schon seit Wochen auf Arbeitsebene intensiv an einem Maßnahmenkatalog gearbeitet. Im September werde es im Ministerium weitere hochrangige Gespräche geben. Für das Branchentreffen sei ein Termin Anfang Oktober in Hamburg avisiert.

August 24, 2018 09:53 ET (13:53 GMT)

