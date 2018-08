Der Vorschlag das jetzige Rentenniveau bis 2040 zu halten, sorgt für Kritik. Nun geht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in die Offensive.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seinen Vorstoß zur langfristigen Stabilisierung des Rentenniveaus gegen Kritik verteidigt. "Mir ist wichtig klarzumachen, dass ich eine Zielstellung habe, die ich auch umsetzen will und hinter der die allermeisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch stehen", sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus den deutschsprachigen europäischen Ländern in Hamburg.

"Nämlich, dass wir eine Stabilisierung des Rentenniveaus hinbekommen, auch im nächsten und übernächsten Jahrzehnt." Das sei machbar, wenn man es klug mache und die richtigen Stellschrauben richtig drehe. "Und zwar in Dimensionen, die sehr wohl von einem sehr großen Bundeshaushalt auch getragen werden können."

Scholz' Ministerium dementierte zugleich einen Bericht des "Spiegel", ...

