Großer Renten- und Lebensversicherer wählt Softwareplattform von GEP für vereinheitliche Einkaufsabwicklung



Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Beschaffungswesen von Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen auf der ganzen Welt, gab heute bekannt, dass mit Brighthouse Financial ein großer Anbieter von Renten- und Lebensversicherungen sich für die Software für das Beschaffungswesen SMART by GEP® entschieden hat. Die Software ist die in der Branche führende, auf Cloud-native Daten zurückgreifende Softwareplattform für das Einkaufs- und Ausgabenmanagement.



Das in Charlotte in North Carolina ansässige Brighthouse Financial ist das bislang letzte Unternehmen, das die SMART by GEP-Software für einheitliche Beschaffungs- und Bestellabläufe übernimmt. Es wird das System für seine Source-to-Pay- (S2P-)Abläufe nutzen, wozu Ausgabenanalyse, das Management für Kosteneinsparungen, Mittelbeschaffung, Vertragsmanagement, Zuliefermanagement und Procure-to-Pay-Bestellabwicklung gehören.



Brighthouse Financial hat seine Entscheidung für SMART by GEP mit der Flexibilität, der führenden Position und dem fundierten Wissen von GEP als wichtigste Unterscheidungsmerkmale begründet.



Meghan Doscher, Chief Procurement Officer bei Brighthouse Financial, sagte: "GEP war während des gesamten Verfahrens ein toller Partner. Wir sind mit der Plattform SMART by GEP sehr zufrieden und wir sind glücklich, diesen Weg gemeinsam mit dem Unternehmen gehen zu können."



Die Softwareplattform SMART by GEP für eine vereinheitlichte Source-to-Order-Abwicklung ist eine Plattform für sämtliche Aspekte des Beschaffungswesens. Hier werden alle Funktionen, die für die Beschaffung benötigt werden, in einem einzigen Produkt, das ursprünglich aus Cloud-, Touch- und Mobiltechnologien entwickelt wurde, einheitlich zusammengefasst. SMART by GEP nutzt die wirtschaftlichen Funktionsweisen der Cloud, um eine Lösung anzubieten, die mit Leichtigkeit die schwierigsten Anforderungen bei den Arbeitsabläufen der Fortune-500- und Global-2000-Kunden von GEP handhaben kann und gleichzeitig Belastungen durch Kosten für Infrastruktur und Supportleistungen beseitigt.



Installation, Einrichtung und Anwendung von SMART by GEP sind einfach, ohne dass eine ausführliche Weiterbildung nötig wäre. Alle GEP-Produkte funktionieren unabhängig von der jeweiligen Plattform (sie arbeiten zusammen mit SAP, Oracle oder irgendeinem anderen wichtigen ERP- oder Finanz- und Verwaltungssystem). Zudem ist GEP, dank Support- und Kundenservice, auch in Sachen Kundenzufriedenheit in der Branche führend.



SMART by GEP bietet sämtliche Source-to-Order-Funktionen in einer einzigen benutzerfreundlichen, Cloud-nativen Plattform. Enthalten sind etwa Ausgabenanalyse, Mittelbeschaffung, Vertragsmanagement, Zuliefermanagement, Procure-to-Pay-Abwicklung, das Management für Kosteneinsparungsprojekte und die Nachverfolgung von Einsparungen, Rechnungsstellung und andere damit verbundene Funktionen. Die preisgekrönte, SaaS-basierte Source-to-Pay-Plattform (https://www.smartbygep.com/procurement-software/source-to-pay) ist wie gemacht für Touch- und Mobiltechnologien, wodurch Anwender überall, zu jeder Zeit und auf jedem Gerät arbeiten können.



Informationen zu GEP



GEP hilft globalen Unternehmen, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern und den Unternehmenswert und Shareholder Value zu maximieren.



Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenz und intelligente, leidenschaftliche



Mitarbeiter - so schafft und liefert GEP einheitliche Geschäftslösungen von bisher unerreichter Größe, Leistungsfähigkeit und Effektivität.



GEP, das als Leader im Gartner Magic Quadrant geführt wird und sowohl bei den World Procurement Awards als auch den EPIC Procurement Excellence Awards als Bester Anbieter ausgezeichnet wurde, wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partners regelmäßig als Innovator und Marktführer im Bereich Source-to-Pay-Software für das Beschaffungswesen genannt.



GEP wird außerdem von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP als führend im Bereich Managed Procurement Services (Outsourcing von Aufgaben im Beschaffungswesen) eingestuft. Darüber hinaus bezeichnet ALM Intelligence, das erstklassige Marktforschungsunternehmen im Bereich Management Consulting, GEP als führend in Bezug auf Beschaffungsstrategie und Lieferkettenberatung.



Mit 14 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerika unterstützt das in Clark, New Jersey, ansässige GEP weltweit Unternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot an strategischen Dienstleitungen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unserer Cloud-nativen, einheitlichen Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.



OTS: GEP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43091.rss2



Pressekontakt:



Al Girardi Vice President, Marketing & Analyst Relations GEP Telefon: +1 732-382-6565 E-Mail: al.girardi@gep.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg