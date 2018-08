Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitagnachmittag kaum verändert. Dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA ergebnislos beendet wurden, wird angesichts der geringen Erwartungshaltung nicht als Belastungsfaktor empfunden. "Die Börsen dürften an ihrer breiten Seitwärtsbewegung festhalten", vermutet ein Händler. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 12.375 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.425 Punkte nach oben.

Die Blicke richten sich auf das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. Dort hält US-Notenbankchef Jerome Powell seine Rede zum Thema Geldpolitik in einem sich verändernden Wirtschaftsumfeld. Diese wird zwar stark beachtet werden, sie dürfte aber eher nicht das Potenzial haben, die Finanzmärkte stärker zu bewegen.

Aktuell notiert der Euro zum Dollar bei knapp 1,16. Spannend ist die Entwicklung im Pfund. Es war am Vortag gegen Dollar und Euro unter Druck gekommen, weil sich die britische Regierung offenbar stärker mit einem sogenannten harten Brexit beschäftigt. Nach Einschätzung der Commerzbank ist grundsätzlich eine höhere Risikoprämie auf Pfund-Positionen gerechtfertigt angesichts der Unwägbarkeiten in Sachen Brexit. Der Euro notiert aktuell bei 0,9025 Pfund.

Tele-Columbus erholen sich

Im Aktienhandel stehen die Subindizes der Rohstoff- und der Autoaktien an der Spitze. Letztere erholen sich von den jüngsten teils kräftigen Verlusten nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Continental - für den Sektor geht es um 0,4 Prozent nach oben. Rohstoffwerte kommen im Schnitt sogar auf ein Plus von 1,0 Prozent.

Die jüngst schwer gebeutelte Tele-Columbus-Aktie macht nach einem positiven Analystenkommentar einen Satz um 17 Prozent nach oben auf 2,97 Euro. Hauck & Aufhäuser (H&A) sieht das Kursziel bei 5,20 Euro. Einerseits gebe es Grund zur Sorge zum Beispiel wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens und auch wegen des verschobenen Veröffentlichungstermins für die Zweitquartalsergebnisse. Andererseits sehen die Analysten eine von anderen Marktteilnehmern befürchtete Verletzung von Kreditauflagen als nicht wahrscheinlich an. Sie rechnen aber damit, dass der Vorstand mit Bekanntgabe der Halbjahreszahlen seine Wachstums- und Margenaussichten revidieren wird. Das scheine aber mittlerweile vollständig in der Aktie eingepreist.

Im SDAX ziehen Hamburger Hafen weiter an um 4,2 Prozent. Die Stimmung für die Aktie, die am Vortag bereits um über 8 Prozent zugelegt hatte, wird gestützt von der Nachricht, dass nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden kann. Das teilte der Hamburger Senat bereits am Donnerstag mit.

CTS Eventim erholen im MDAX von den Vortagesverlusten und gewinnen 8 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des ungünstigen Urteils des Bundesgerichtshofs nur gering. Laut dem Urteil ist die von CTS erhobene pauschale "Servicegebühr" von 2,50 Euro für Eintrittskarten zum Selbstausdrucken unzulässig. Das Urteil hatte die Aktie am Donnerstag stark unter Druck gebracht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.425,02 0,17 5,76 -2,25 Stoxx-50 3.068,06 -0,09 -2,64 -3,45 DAX 12.375,39 0,08 9,81 -4,20 MDAX 26.795,59 0,06 16,08 2,27 TecDAX 2.978,45 0,54 16,05 17,77 SDAX 12.386,00 0,53 65,87 4,20 FTSE 7.570,96 0,10 7,74 -1,62 CAC 5.430,97 0,22 11,65 2,23 Bund-Future 162,92 -0,21 2,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1639 +0,75% 1,1571 1,1569 -3,1% EUR/JPY 129,31 +0,65% 128,84 128,65 -4,4% EUR/CHF 1,1418 +0,32% 1,1401 1,1393 -2,5% EUR/GBP 0,9036 +0,28% 0,9023 0,9020 +1,6% USD/JPY 111,15 -0,13% 111,35 111,20 -1,3% GBP/USD 1,2879 +0,54% 1,2823 1,2828 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.556,01 +1,0% 6.530,21 6.460,85 -52,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,34 -0,08 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,05 67,83 +1,8% 1,22 +17,6% Brent/ICE 76,16 74,73 +1,9% 1,43 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,70 1.185,51 +1,4% +16,19 -7,8% Silber (Spot) 14,79 14,50 +2,0% +0,29 -12,7% Platin (Spot) 792,10 777,50 +1,9% +14,60 -14,8% Kupfer-Future 2,70 2,65 +1,6% +0,04 -19,2% ===

